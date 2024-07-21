Kumlar ve özellikle tozlar, biz farkında olmasak da her gün uzun bir yolculuk yapıyor. Peki onların yaklaşık 2 ayda 8000 kilometreye kadar uzun bir yol alabildiklerini söylesek?

Evet evet yanlış duymadınız, tam tamına 8000 kilometre. Bu mesafenin en yakın zamandaki örneği ise şaşırtıcı bir şekilde Batı Sahra açıklarında karşımıza çıktı.

Gelin, toz ve kumların nasıl bu kadar uzun yol alabildiğine bakalım.

Aslında her şey, rüzgârdaki mevsimsel değişikliklere bağlıdır.

Son günlerde uzun mesafeli tozun ABD’ye ulaşması da alışılmadık bir olay değildir. Çünkü Sahra tozu, bu yolculuğu her yaz yapar. Haziran sonu ile Ağustos ortasında zirveye ulaşan Sahra rüzgârlarındaki artış, tozu alıp Dünya atmosferinin en alt tabakası olan troposfere enjekte eder.

Orada yüzeyin yaklaşık 1,6 kilometre yukarısında başlayan, 3 ila 4 kilometre kalınlığında aşırı kuru ve tozlu bir hava sütunu olan Sahra hava katmanı oluşur.

Sonrasında bu hava her 3 ila 5 günde bir zirveye ulaştığında, ekvator üzerinde sürekli doğu-batı yönünde esen hakim rüzgârlar olarak bilinen alize rüzgârları, tabakayı Atlas Okyanusu üzerinden ABD’ye doğru estirir ve burada her türlü etkiyi gösterebilir.

Ayrıca Sahra hava katmanı, hava durumunu da etkiler.

Kuru hava, öğleden sonraki bulutları bastırabilir ve havayı soğutmaya yardımcı olabilir. Ayrıca bu sebeple aşağı doğru hava akımlarını teşvik eden tropikal fırtınalar da zayıflayabilir.

Bu fırtına baskılamasının olumsuz tarafı ise bu toz patlamalarının yaşandığı günlerde aynı zamanda en sıcak günlerinde yaşanma ihtimalinin yüksek olmasıdır.

Özetle Haziran sonu ile Ağustos ortasında zirveye ulaşan Sahra rüzgârlarının sayesinde yaklaşık 2 ayda 8000 kilometre yol alan bu toz ve kum, Sahra tozu olarak adlandırılır ve bu denli hızlı olmasının arkasında, dünya atmosferinin en alt tabakası ile olan etkileşimi vardır.

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