Trafik Cezaları Artıran Yasa Teklifi Kabul Edildi: Makas Atana 90.000 TL, Saldırana 180.000 TL!

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin 10 maddesi daha Genel Kurul’da kabul edildi. Yeni düzenlemelerle birlikte birçok ceza kaleminde ciddi artış söz konusu.

TBMM’de trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik ağır yaptırımlar getiren yasa teklifinde önemli bir eşik aşıldı.

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin 10 maddesi daha Genel Kurul’da kabul edildi. Yeni düzenlemelerle birlikte hem cezalar katlandı hem de ehliyet iptaline kadar varan yaptırımlar devreye girdi.

En dikkat çeken yeni cezalar neler?

Kabul edilen yeni maddelere göre:

Makas atan, ters yönde giden veya trafiği keyfi şekilde durduran sürücülere 90.000 TL ceza,

Araçtan inip başka bir sürücüye saldıran ya da saldırı amacıyla takip edenlere 180.000 TL ceza uygulanacak.

Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

Ehliyetsiz sürücülere rekor ceza

Ehliyetsiz araç kullananlara 40.000 TL,

Ehliyeti geçici ya da kalıcı olarak alınmışken araç kullananlara 200.000 TL,

Bu kişilere araç verenlere de 40.000 TL ceza kesilecek.

Konvoy yaparak trafiği aksatan, diğer araçların geçişini tehlikeye atan sürücüler de 90.000 TL ceza ile karşı karşıya kalacak. Özellikle düğün konvoyları bu kapsamda yakından izlenecek.

Kırmızı ışıkta ısrar edenlere ehliyet iptali

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar kademeli olarak artırılacak.

ihlal: 10.000 TL

ihlal: 15.000 TL

ihlal: 20.000 TL

ihlal: 30.000 TL

ihlal: 80.000 TL ve ehliyet iptali



Ayrıca kırmızı ışık ihlaliyle kazaya karışanların ehliyetleri 60 gün geri alınacak.

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücülere ise 200.000 TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün trafikten men yaptırımı uygulanacak.

Psikoteknik şartı geliyor

Ters yönde giden, saldırı amaçlı takip eden veya araçtan inerek kavga eden sürücüler, ehliyetlerini geri alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden geçmek zorunda olacak.

Yani özetle bu yeni düzenlemelerle hedef, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarmak olacak.