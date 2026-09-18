Tramer Kaydı Nedir, Nasıl Sorgulanır? Hasar Kaydıyla Arasındaki Fark Ne?

Otomobil piyasasında karşımıza çıkan “tramer kaydı” nedir ve nasıl sorgulanır? Hasar kaydıyla aynı şey mi? Hepsini tek tek anlatıyoruz.

İkinci el araç alırken aracın başına daha önce bir hasar gelip gelmediğini öğrenmek, aracın gerçek durumunu öğrenmek için tramer kaydı ciddi ipuçları verebilir.

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Genellikle hasar kaydı ile birlikte kullanılan tramer kaydı, aslında teknik olarak aynı şeyler değil. Gelin bu kavramların ne anlama geldiğini ve araç tramer kaydı sorgulama işleminin nasıl kolayca yapılacağını anlatalım.

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Tramer nedir?

Tramer, 2003'te “Trafik Sigortası Bilgi Merkezi” ismiyle kurulan, Türkiye'de araçlara ilişkin poliçe ve hasar bilgilerini toplandığı sistemin eski ismidir. Daha sonra kurumun ismi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) olarak değiştirildi.

Bugün, neredeyse herkes tramer demeye devam etse de hizmetler resmi olarak SBM üzerinden yürütülüyor. Sigorta şirketleri bu sistemde araçlara dair hasar, poliçe ve bilgi geçmişini tutuyor.

Tramer kaydı nedir?

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En basit ifadeyle tramer kaydı, bir aracın sigorta sistemlerine yansıyan geçmiş bilgilerini ifade eder. Kaza sonucunda sigorta şirketleri tarafından karşılanan hasarlar, kaza tarihi, hasar sebebi, tutarı ve eksper raporu gibi bilgiler bu sistemde görülebilir.

Ancak tramer kaydında aracın başına gelen her hasar sistemde görünmeyebilir. Bu bilgiler, sigorta şirketlerinin ilettiği bilgilerle sınırlıdır.

Araç tramer kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Bir araç için tramer kaydı e-Devlet, web ve SMS üzerinden sorgulanabilir. Bu üç yöntemin kullanım şekli de birbirinden farklıdır.

e-Devlet tramer sorgulama

e-Devlet üzerinden SBM'nin “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanarak adınıza kayıtlı araçların bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sorgulamak için e-Devlet'e giriş yapın. Arama bölümüne “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” yazın. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulan hizmeti açın. Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra adınıza kayıtlı araçları plaka üzerinden görüntüleyin. İncelemek istediğiniz aracı seçerek trafik poliçesi ve hasar bilgilerine ulaşın.

Bu sorgulama yöntemi, adınıza kayıtlı araçlar için geçerlidir.

Web sitesinden tramer sorgulama

Başkasının üzerine kayıtlı bir aracın geçmişini kontrol etmek için SBM'nin web üzerinden sunduğu sorgulama hizmetini kullanabilirsiniz.

SBM'nin web sorgulama sayfasında Tramer360 Araç Hasar Sorgulama hizmeti bulunuyor. Burada aracın plaka veya şasi numarasını girerek araca ait kasko geçmişi, sahiplik durumu, plaka ve araç değişikliği, hasar geçmişi gibi birçok detaya tek bir rapor üzerinden erişebilirsiniz.

Web üzerinden tramer sorgulamak için SBM'nin web sorgulama sayfasına girin. Tramer360 Araç Hasar Sorgulama bölümünü açın. Sorgulamak istediğiniz aracın plaka veya şasi numarasını girin. İstenen bilgileri ve ödeme adımını tamamlayın. Oluşturulan rapor üzerinden aracın hasar geçmişi ve sunulan diğer araç bilgilerini inceleyin.

SMS ile tramer sorgulama

Eğer daha pratik bir şekilde aracın hasar geçmişini öğrenmek istiyorsanız SMS servisini kullanabilirsiniz. SBM'nin sunduğu bu resmi hizmette hattınızdan 5664'e SMS göndererek araç hasar geçmişine ulaşabilirsiniz.

SBM'nin güncel bilgilerine göre SMS üzerinden yapılan sorgulamalar tüm operatörlerde sorgu başına 275 TL olarak ücretlendiriliyor.

Sorgulamak için telefonunuzdan mesaj kısmını açın. Mesaja aracın plakasını yazın. Bu mesajı 5664 numarasına gönderin. Gelen SMS'te aracın SBM sistemlerinde bulunan hasar geçmişini inceleyin. Aynı numaraya DETAY yazarak aracın marka, model, plaka değişimi, kasko bilgileri gibi birçok ayrıntıyı bilgiye ulaşmanız da mümkün.

Tramer kaydı ile hasar kaydı aynı şey mi?

Genelde tramer kaydı ve hasar kaydı aynı anlamda kullanılıyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında bu iki kavram da aynı anlama gelmiyor. Hasar kaydı, aracın sigorta sistemlerine yansıyan hasar geçmişini ifade ediyor. Tramer ise bu bilgilerin toplandığı eski sistemin bir adıdır.

İkinci el araç satın alırken tramer kaydı olup olmadığını öğrenmek, tek başına yeterli bir veri sunmaz. Mümkünse aracın hasar geçmişi, değişmiş parçaları ve eksper kayıtları da kontrol edilmelidir.