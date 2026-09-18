Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tramer Kaydı Nedir, Nasıl Sorgulanır? Hasar Kaydıyla Arasındaki Fark Ne?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Otomobil piyasasında karşımıza çıkan “tramer kaydı” nedir ve nasıl sorgulanır? Hasar kaydıyla aynı şey mi? Hepsini tek tek anlatıyoruz.

Tramer Kaydı Nedir, Nasıl Sorgulanır? Hasar Kaydıyla Arasındaki Fark Ne?
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

İkinci el araç alırken aracın başına daha önce bir hasar gelip gelmediğini öğrenmek, aracın gerçek durumunu öğrenmek için tramer kaydı ciddi ipuçları verebilir.

Genellikle hasar kaydı ile birlikte kullanılan tramer kaydı, aslında teknik olarak aynı şeyler değil. Gelin bu kavramların ne anlama geldiğini ve araç tramer kaydı sorgulama işleminin nasıl kolayca yapılacağını anlatalım.

İçerikten Görseller

Tramer Kaydı Nedir, Nasıl Sorgulanır? Hasar Kaydıyla Arasındaki Fark Ne?
36
_08
image
sigortam360-sorgu-kiyas-tablosu-v2 +1

Tramer nedir?

36

Tramer, 2003'te “Trafik Sigortası Bilgi Merkezi” ismiyle kurulan, Türkiye'de araçlara ilişkin poliçe ve hasar bilgilerini toplandığı sistemin eski ismidir. Daha sonra kurumun ismi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) olarak değiştirildi.

Bugün, neredeyse herkes tramer demeye devam etse de hizmetler resmi olarak SBM üzerinden yürütülüyor. Sigorta şirketleri bu sistemde araçlara dair hasar, poliçe ve bilgi geçmişini tutuyor.

Tramer kaydı nedir?

_08

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En basit ifadeyle tramer kaydı, bir aracın sigorta sistemlerine yansıyan geçmiş bilgilerini ifade eder. Kaza sonucunda sigorta şirketleri tarafından karşılanan hasarlar, kaza tarihi, hasar sebebi, tutarı ve eksper raporu gibi bilgiler bu sistemde görülebilir.

Ancak tramer kaydında aracın başına gelen her hasar sistemde görünmeyebilir. Bu bilgiler, sigorta şirketlerinin ilettiği bilgilerle sınırlıdır.

Araç tramer kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Bir araç için tramer kaydı e-Devlet, web ve SMS üzerinden sorgulanabilir. Bu üç yöntemin kullanım şekli de birbirinden farklıdır.

e-Devlet tramer sorgulama

image

e-Devlet üzerinden SBM'nin “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanarak adınıza kayıtlı araçların bilgilerine ulaşabilirsiniz.

  1. Sorgulamak için e-Devlet'e giriş yapın.
  2. Arama bölümüne “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” yazın.
  3. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulan hizmeti açın.
  4. Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra adınıza kayıtlı araçları plaka üzerinden görüntüleyin.
  5. İncelemek istediğiniz aracı seçerek trafik poliçesi ve hasar bilgilerine ulaşın.

Bu sorgulama yöntemi, adınıza kayıtlı araçlar için geçerlidir.

Web sitesinden tramer sorgulama

sigortam360-sorgu-kiyas-tablosu-v2

Başkasının üzerine kayıtlı bir aracın geçmişini kontrol etmek için SBM'nin web üzerinden sunduğu sorgulama hizmetini kullanabilirsiniz.

SBM'nin web sorgulama sayfasında Tramer360 Araç Hasar Sorgulama hizmeti bulunuyor. Burada aracın plaka veya şasi numarasını girerek araca ait kasko geçmişi, sahiplik durumu, plaka ve araç değişikliği, hasar geçmişi gibi birçok detaya tek bir rapor üzerinden erişebilirsiniz.

  1. Web üzerinden tramer sorgulamak için SBM'nin web sorgulama sayfasına girin.
  2. Tramer360 Araç Hasar Sorgulama bölümünü açın.
  3. Sorgulamak istediğiniz aracın plaka veya şasi numarasını girin.
  4. İstenen bilgileri ve ödeme adımını tamamlayın.
  5. Oluşturulan rapor üzerinden aracın hasar geçmişi ve sunulan diğer araç bilgilerini inceleyin.

SMS ile tramer sorgulama

sms sorgulama

Eğer daha pratik bir şekilde aracın hasar geçmişini öğrenmek istiyorsanız SMS servisini kullanabilirsiniz. SBM'nin sunduğu bu resmi hizmette hattınızdan 5664'e SMS göndererek araç hasar geçmişine ulaşabilirsiniz.

SBM'nin güncel bilgilerine göre SMS üzerinden yapılan sorgulamalar tüm operatörlerde sorgu başına 275 TL olarak ücretlendiriliyor.

  1. Sorgulamak için telefonunuzdan mesaj kısmını açın.
  2. Mesaja aracın plakasını yazın.
  3. Bu mesajı 5664 numarasına gönderin.
  4. Gelen SMS'te aracın SBM sistemlerinde bulunan hasar geçmişini inceleyin.
  5. Aynı numaraya DETAY yazarak aracın marka, model, plaka değişimi, kasko bilgileri gibi birçok ayrıntıyı bilgiye ulaşmanız da mümkün.

Tramer kaydı ile hasar kaydı aynı şey mi?

Genelde tramer kaydı ve hasar kaydı aynı anlamda kullanılıyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında bu iki kavram da aynı anlama gelmiyor. Hasar kaydı, aracın sigorta sistemlerine yansıyan hasar geçmişini ifade ediyor. Tramer ise bu bilgilerin toplandığı eski sistemin bir adıdır.

İkinci el araç satın alırken tramer kaydı olup olmadığını öğrenmek, tek başına yeterli bir veri sunmaz. Mümkünse aracın hasar geçmişi, değişmiş parçaları ve eksper kayıtları da kontrol edilmelidir.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

Sanayide Ustaların ‘Kolay Kolay Ölmez’ Dediği 7 Atmosferik Motor

Sanayide Ustaların ‘Kolay Kolay Ölmez’ Dediği 7 Atmosferik Motor

Toyota Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimli Otomobiller ve Kredi Kampanyaları

Toyota Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimli Otomobiller ve Kredi Kampanyaları

Volvo Eylül 2026 Fiyat Listesi: 2,4 Milyon TL'ye EX30 Fırsatı

Volvo Eylül 2026 Fiyat Listesi: 2,4 Milyon TL'ye EX30 Fırsatı

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayide Ustaların ‘Kolay Kolay Ölmez’ Dediği 7 Atmosferik Motor

Sanayide Ustaların ‘Kolay Kolay Ölmez’ Dediği 7 Atmosferik Motor

Katlanabilir iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8 Arasındaki Farklar: Hangisi Daha İyi?

Katlanabilir iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8 Arasındaki Farklar: Hangisi Daha İyi?

Redmi Note 17 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: 10000 mAh Bataryalı Note 17 Pro Max’in Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 17 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: 10000 mAh Bataryalı Note 17 Pro Max’in Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'ya Çıkışından Sonra Yeni Diller Geleceği Açıklandı: Türkçe Geliyor mu?

GTA 6'ya Çıkışından Sonra Yeni Diller Geleceği Açıklandı: Türkçe Geliyor mu?

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation 5’e Büyük Güncelleme Geldi: İşte Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler

PlayStation 5’e Büyük Güncelleme Geldi: İşte Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com