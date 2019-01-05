4 Adet Bumblebee Camaro, Açık Arttırmayla Satışa Çıkarıldı

Transformers filmlerinde, Bumblebee karakterini temsil eden Camarolar Barrett-Jackson firması tarafından açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

Belki Transformers filmlerinden bazılarını izlemişsinizdir, belki de serinin hayranısınızdır ve arabalardan bir tanesine sahip olmak istiyorsunuzdur.

Şu an dört adet Bumblebee Camaro bulunmakta fakat hiçbiri günlük kullanım için yasal değil. Barrett-Jackson firması, Transformers filmindeki arabaları açık arttırmaya çıkardı, açık arttırmaya çıkarılan arabaların hepsi Bumblebee’yi temsil eden Chevrolet Camaro araçlar ve sarı-siyah renklerde. Açık arttırmadan kazanılan paralar ise hayır işleri için kullanılacak. Münazarayı kazanan kişi, birinci ve ikinci filmlerde kullanılan 2010 model, üçüncü filmde kullanılan 2010 model, dördüncü filmde kullanılan 2013 model ve beşinci filmde kullanılan 2016 model araçların sahibi olacak.

‘Hurda’ başlığıyla satışa çıkarıldığı için günlük kullanımlar için yasak olmasını Barret-Jackson şöyle açıklıyor: “Modifiye edilmiş oldukları için motorlu araçlar kanunuyla uyumlu değiller.” Hurda araç tanımı, arabanın günlük kullanım için legal olup olmadığıyla ilgili bir şey tanımlamıyor hatta kanun koyucular ve yasal kaynaklarda da bu konu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Şu an için, Barrett-Jackson’ın yaptığı modifikasyonlarla ilgili herhangi bir iç görsel bulunmuyor veya araçların neden hurda başlığı altında listelendiği de belli değil.