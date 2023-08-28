E-ticaret devi Trendyol, uluslararası faaliyetlerini genişlettiğini duyurdu. Hâlihazırda Almanya ve Azerbaycan'da yer alan şirket, şimdi de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne açıldı.

Yerli e-ticaret devi Trendyol, uluslararası pazarlarda da boy gösteriyordu. Hâlihazırda Almanya ve Azerbaycan’da operasyonlarını sürdüren şirket, şimdi de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne açıldı.

Körfez ülkelerinde faaliyetlerine başlayan Trendyol, geçtiğimiz hafta iki ülkede uygulama ve internet sitesini İngilizce yayınladı. Ay sonunda Arapça dil seçeneğinin ekleneceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Trendyol, 2024’e kadar bölgede 4,5 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyor

E-ticaret devi, sitenin aktif edilmesinin ardından Dubai’de başarılı bir açılış yapmayı başardı. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, yaptığı açıklamalarda ilk beş gün içinde 2 bin 500’e yakın siparişin alındığını ifade etti.

Dubai’de kısa sürede en popüler e-ticaret platformlarından olmayı başardıklarını söyleyen Çetin, Arapça desteği geldikten sonra Suudi Arabistan’da da benzer bir başarı yakalayabilmek istediklerini ekledi. Ayrıca Dubai’de iade operasyonları için kullanılacak bir deponun açıldığını da belirtmek gerek.

Trendyol, uluslararası operasyonlarını daha da genişleten bölge için hedeflerini de açıkladı. Şirket, 2024 yılında bu ülkelerdeki müşteri sayısının 4,5 milyona ulaşmasını hedefliyor.