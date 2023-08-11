Trendyol, Hem ChatGPT Hem de Midjourney'i Kullanan Sanal Asistan AITEN'i "İşe Aldı"

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Trendyol, ChatGPT ve Midjourney'den destek alarak sosyal medyaya içerik üretecek asistanı AITEN'i duyurdu.

ChatGPT ve Bard gibi üretken yapay zekâ sohbet botları artık birçok sektöre de çalışan olarak giriş yaptı. Bu botların dil modellerini temel alan diğer yapay zekâ hizmetleri de ülkemizdeki hizmet uygulamalarında hayat buluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Yemeksepeti, yemek açıklamalarını artık ChatGPT’ye yazdıracağını duyurmuşken bunun bir tık ötesi, Trendyol tarafından duyuruldu. E-ticaret devi, Hızlı Market’in sosyal medya kolunda yeni sanal asistan AITEN’i (sanıyoruz ki adı Ayten ve AI'ın birleşimini temsil ediyor) “işe aldığını” açıkladı.

Trendyol’un yapay zekâ destekli asistanı: AITEN

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Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlanan AITEN, mutfak tüyoları paylaşacak, tarifler verecek, temizlik önerecek ve hatta tüm bunlardan bağımsız şekilde burç bile yorumlayabilecek. Asistan, hem sohbet botu ChatGPT hem de görsel üretme aracı Midjourney’den faydalanacak.

aiten

Trenyol, AITEN için “işe alındı” ifadesini kullanıyor. Zira yapay zekâ asistanı için ayrı bir LinkedIn profili oluşturulmuş ve kendisinin Trendyol’da “Yapay zekâ asistanı” görevine başladığı bilgisi verilmiş durumda.
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