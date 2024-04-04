Trendyol, Orta Doğu'da En Çok Satış Yaptığı Şehirleri Açıkladı

Trendyol, e-ihracatta yılın ilk üç ayına dair rakamları açıkladı. Türk üreticilerin en çok hangi ülkelere satış yaptığı da belli oldu.

Trendyol, uzun süredir yerli üreticilerin e-ihracat yoluyla uluslararası pazarlara erişimine olanak sağlıyor. Türk üreticilerin ürünleri Trendyol üzerinden ve Orta Doğu başta olmak üzere çok sayıda pazara ulaşıyor. E-ticaret devi, 2024 yılının ilk üç ayına dair verileri paylaştı.

Türk ürünleri en çok Azerbaycan ve Körfez Bölgesi ülkelerinden talep gördü. Şehirler bazında en çok satış yapılan bölgelere baktığımızda ise ilk beş sırada Riyad, Cidde, Bakü, Dubai ve Abu Dabi'yi görüyoruz. E-ihracat yoluyla satılan toplam ürün sayısı ise 16 milyonu buldu. Trendyol, "Made in Türkiye" etiketli ürünlerin ilk çeyrekte ihracat şampiyonu olduğunu belirtti.

Tekstil ve mutfak eşyaları ihracatta başı çekti

Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 50 bin Trendyol satıcısı toplamda 16 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. En çok ilgi çeken ürünler ise tişört, gömlek, mutfak takımı, tava ve tencere oldu. En çok ihracat yapılan iller arasında ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin yer aldı. Yerel üretiminde tekstil ve mutfak eşyaları üretimi yer alan şehirlerin bu listede öne çıkması şaşırtıcı değil.

Trendyol üzerinden satış yapan ihracatçılar, geçen yıl Türk ekonomisine 650 milyon dolarlık katkı sağlamıştı. 2023 yılının mayıs ayından bu yana, 90 binden fazla satıcısını da ihracatçı hâline getirmeyi başardı.