Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, e-ticaret devinin halka arz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, halka arzın plan dahilinde olduğunu ancak bunun için acele edilmeyeceğini gösterdi.

Ülkemizde son bir yıldır büyük bir halka arz furyası var. İrili ufaklı pek çok şirket, bu süreçte halka arz edildi ve Borsa İstanbul'da (BİST) listelendi. Ancak çeşitli alanlarda hizmet veren bazı dev firmalar, bu furyaya dahil olmamayı tercih ettiler. Onlardan bir tanesi de e-ticaret devi Trendyol'du. Peki Trendyol, neden halka arz olmadı ve bununla ilgili gelecek planı var mı?

Bugün Bloomberg TV'ye konuşan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, halka arz süreci ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Diğer firmalar gibi kendilerinin de halka arz planlarının olduğunu aktaran Trendyol Grup Başkanı Çetin, yine de acele etmeyeceklerini söyledi. Görünen o ki Trendyol, BİST'e güçlü bir giriş yapmayı planlıyor.

"Önceliğimiz, Trendyol'u uluslararasılaştırmak"

"Güçlü bilançolarımız var, yatırımcılarımız ciddi uluslararası destek sağlıyor. Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak." ifadelerini kullanan Çağlayan Çetin, önceliklerinin Trendyol'u uluslararasılaştırmak olduğunun altını çizdi. Yani şirket, Türkiye dışındaki varlığını biraz daha güçlendirmek istiyor. Çağlayan Çetin'e göre Trendyol halka arz edildiğinde gelirinin yüzde 50'sini uluslararası pazardan karşılıyor olmalı.

Hâlihazırda dışarıdaki varlıklarının durumunu da anlatan Çağlayan Çetin, Körfez ülkelerinde 1 milyon aktif müşterileri olduğunu söyledi. Yıl sonuna doğru 6 milyon müşteriye ulaşmak istediklerini ifade eden Çetin, nihai hedeflerininse 10 milyon müşteri olduğunu belirtti.