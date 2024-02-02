Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ile bazı Avrupa ülkelerinde hâlihazırda hizmet vermeye devam eden platform, bu kez de Ukrayna için kolları sıvadı. Trendyol üst yönetimi, Ukraynalı yetkililerle önemli bir görüşme gerçekleştirdiler.
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin'in yanı sıra Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar'ın da bulunduğu heyet, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin gibi isimlerin de katıldığı görüşme, olumlu geçti. Trendyol, gerekli yatırım çalışmalarının ardından, Ukrayna'da da hizmet vermeye başlayacak.
Ukrayna, savaş ortamına rağmen yatırım almaktan memnun
Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko, Trendyol'un Ukrayna planlarıyla ilgili şöyle konuştu:
Bir dipnot olarak şunu da belirtelim ki Türkiye ile Ukrayna'nın ilişkileri her zaman iyiydi ve bundan sonra da öyle kalacak gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz günlerde Türk ve Ukraynalı bakanlıklar, İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda, savaş nedeniyle zarar gören Ukrayna altyapısının yeniden inşa edilmesi için iş birliği yapıldı.