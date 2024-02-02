Trendyol, hizmet verdiği ülkelere bir yenisini daha ekleyecek. Yapılan açıklamaya göre Trendyol, savaş durumunda olan Ukrayna'ya açılacak. Ukrayna tarafı, Trendyol'dan yatırım alacağı için memnun.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ile bazı Avrupa ülkelerinde hâlihazırda hizmet vermeye devam eden platform, bu kez de Ukrayna için kolları sıvadı. Trendyol üst yönetimi, Ukraynalı yetkililerle önemli bir görüşme gerçekleştirdiler.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin'in yanı sıra Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar'ın da bulunduğu heyet, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin gibi isimlerin de katıldığı görüşme, olumlu geçti. Trendyol, gerekli yatırım çalışmalarının ardından, Ukrayna'da da hizmet vermeye başlayacak.

Ukrayna, savaş ortamına rağmen yatırım almaktan memnun

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko, Trendyol'un Ukrayna planlarıyla ilgili şöyle konuştu:

Türk şirketlerinin savaşın bitmesini beklemeden Ukrayna'da yatırım yapmaya hazırlanmalarını önemli buluyorum. Bu ilgi, savaş zamanında hızla ilerleyen yüksek teknoloji sektörü ve savunma sanayiinin ötesine uzanıyor. Lojistik ve pazaryeri alanında da ihracat odaklı iş birliğine yoğun ilgi var. İş birliğimizi geliştirmenin ve daha güçlü ekonomik bağlar kurmanın yollarını değerlendirdik. Artan ticaretin ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum.

Bir dipnot olarak şunu da belirtelim ki Türkiye ile Ukrayna'nın ilişkileri her zaman iyiydi ve bundan sonra da öyle kalacak gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz günlerde Türk ve Ukraynalı bakanlıklar, İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda, savaş nedeniyle zarar gören Ukrayna altyapısının yeniden inşa edilmesi için iş birliği yapıldı.