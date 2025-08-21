Oyun dünyasının köklü serilerinden biri olan Tropico, yeni yapımıyla yeniden gündemde. Tropico 7, şehir kurma ögelerini siyasi kararlarla harmanlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Serinin yeni oyunu, oyunculara hem strateji hem de yönetim deneyimini aynı anda sunacak.

Tropico serisi yeniden sahneye çıkıyor. Kalypso Media, Tropico 7’nin yolda olduğunu resmen duyurdu. Karayipler’in renkli atmosferinde geçen bu yeni oyunda oyuncuları yine ada kurma heyecanı ve bolca siyasi entrika bekliyor.

Serinin 2019’da çıkan altıncı oyununun ardından geliştirme süreci bu kez Gaming Minds Studios’a devredildi. Tropico 7’de 5 senaryo haritası, 20’den fazla sandbox haritası, ek senaryolar ve rastgele harita oluşturucu bulunacak.

Tropico 7 yolda

Aynı zamanda terraforming aracı sayesinde dağları ortadan kaldırmak, plajlar yaratmak ya da sıfırdan ada kurmak mümkün olacak. Yeni oyunda Victoria Guerra isimli bir düşman karakter de oyuncuların karşısına çıkacak.

Tropico 7, yalnızca inşa mekanikleriyle değil, politik entrikalar ve askeri güç unsurlarıyla da öne çıkacak. Konsey sistemi, seçimler, diplomatik kararlar ve geliştirilen ordu yönetimi oyunculara yeni stratejik seçenekler sunacak. Ayrıca El Presidente’nin sarayı kişiselleştirilebilecek ve vatandaşların mutluluğunu artırmaya yönelik yeni yapılar oyuna eklenecek.

Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Tropico 7, önümüzdeki yıl PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için yayımlanacak. Oyun, aynı zamanda ilk günden itibaren Game Pass kütüphanesinde yerini alacak.