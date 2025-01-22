Android'de tüm özellikleriyle kullanılabilen Truecaller, yeni iOS güncellemesiyle nihayet iOS kullanıcılarına da tüm özelliklerini sunuyor.

Dolandırıcı ve spam çağrılarını engellemeye yarayan Truecaller uygulamasınının iOS sürümüne gelen yeni güncelleme, uzun zaman sonra nihayet iOS kullanıcıları için de dolandırıcı ve spam çağrılarının engellenebilmesini sağlıyor.

Birçoğumuzun hayat kalitesini kötü anlamda etkileyen dolandırıcı ve spam çağrılardan kurtuluş bulmak oldukça zor. Bu konuda Android tarafında Truecaller uygulamasıyla çözüm bulunmuş olsa da iOS kullanıcıları bu durumdan hâlâ muzdaripti.

Yeni güncelleme ile iOS'ta da spam çağrılar engellenebilecek

Truecaller'ın iOS sürümüne gelen yeni güncelleme, iOS 18’in yeni Canlı Arayan Kimliği özelliğinden yararlanıyor. Bu özellik, aramalara canlı olarak kimlik tanımlaması yapılmasına imkân tanırken, homomorfik şifreleme teknolojisiyle güvenliği en üst düzeyde tutuyor. Yeni güncelleme, Truecaller kullanıcılarına şu avantajları sunuyor:

Dolandırıcı ve bilinmeyen numaralar otomatik olarak engellenebilecek.

Son aramalar listesindeki eski aramalar analiz edilebilecek ve 2000 arama geriye dönük olarak tespit edilebilecek.

Bu yenilikler, Apple’ın üçüncü taraf uygulamalara yönelik sınırlamalarını esnetmesiyle mümkün hâle geldi. Android yıllardır bu özelliği sunarken, Apple’ın katı politikaları Truecaller gibi uygulamaların tüm potansiyelini kullanmasını engelliyordu.

Peki siz Truecaller kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.