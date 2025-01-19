Microsoft, Windows'a yapay zekâ destekli arama getiren yeni özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, cihazınız içindeki dosyalar arasında arama yapmanızı sağlıyor.

Üretken yapay zekâ yarışında en çok öne çıkan şirketlerden olan Microsoft, bu teknolojiyi Windows’a entegre etmek için çalışmalar sürdürüyordu. Şimdi ise bu kapsamda testler başlatıldı.

Şirket, yakında Windows üzerinden yapay zekâ destekli arama yapmanıza olanak tanıyacak. Bu özellik, aslında ekimde duyurulmuştu ancak şimdi testleri başladı.

Yapay zekâ ile dosyalarınızda arama yapmanızı sağlıyor

Bu özellik basitçe anlatacak olursak kullanıcıların Windows’ta dosyaları arasında yapay zekâ destekli aramalar yapmanızı sağlıyor. Yani cihazınızda bir şey ararken kullanabiliyorsunuz. Özelliğin tıpkı Microsoft’un diğer yapay zekâ özellikleri gibi sadece Copilot+ PC’lerde çalışacağını belirtelim.

Özellik, Ayarlar’dan Dosya Gezgini’ne kadar birçok farklı yerde kullanılabilecek. Daha da iyisi, herhangi bir internet bağlantısına da ihtiyaç olmayacak. Copilot+ cihazlardaki NPU çipleri sayesinde offline arama gerçekleştirilebilecek. Yapay zekâ destekli aramanın şimdilik sadece JPEG, PNG, PDF, TXT ve XLS formatındaki metin ve dosya formatlarıyla sınırlı olduğunu belirtelim.

Şirket, aramanın sadece sizin seçtiğiniz dosya konumlarında çalışacağını da eklemiş. Yani gizlilik ayarlarından hangi yerlerde çalışmasını istediğini seçebilecekler. “Gelişmiş” seçeneği seçildiğinde ise tüm cihaz aramaya dahil edilebilecek. Şirket, yakında OneDrive gibi yerlerdeki bulut verilerinin de bu özelliğe dahil edileceğini söylüyor.

Şimdilik İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve İspanyolca olarak kullanılabilen özellik, Snapdragon işlemcili Copilot+ sahibi Insiders kullanıcıalrında test edilmeye başlandı. Geniş çapta ne zaman çıkacağı ve diğer dillerin ne zaman ekleneceği henüz belli değil.