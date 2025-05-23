Donald Trump, son yaptığı açıklamada Apple'ın iPhone üretimini ABD'ye taşımaması halinde %25 gümrük vergisi getireceğini belirtti. Analistlere göre ise Apple'ın gümrük vergisini ödemesi, ABD'de üretim yapmaktan çok daha uygun bir seçenek.

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'a iPhone üretimini Hindistan gibi ülkelerden ABD'ye taşımaması halinde %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Apple CEO'su Tim Cook'a ABD'de satılan iPhone'ların ABD'de üretilmesi gerektiğini daha önce bildirdiğini belirtti. Apple, üretim zincirini çeşitlendirmek amacıyla Hindistan'da yatırımlarını artırıyor; Foxconn, Chennai'de 1,5 milyar dolarlık bir ekran fabrikası kuruyor.

Apple, önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vermiş olsa da, uzmanlar iPhone'ların ABD'de büyük ölçekli üretiminin tedarik zinciri karmaşıklığı ve yüksek maliyetler nedeniyle kısa vadede gerçekçi olmadığını belirtiyor. Şirket, üretimini Çin'e bağımlılıktan uzaklaştırmak amacıyla Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere yöneliyor.

Gümrük vergisi ödemek Apple için üretimi taşımaktan daha kârlı olabilir

Apple tedarik zincirinden sağladığı sızıntılarla tanıdığımız analist Ming-Chi Kuo’ya göre ise Apple, iPhone üretimini ABD’ye taşımaktansa %25 oranındaki ithalat vergisini ödemeyi tercih edebilir. Kuo, ABD’de üretimin yüksek maliyetleri ve operasyonel zorlukları nedeniyle Apple’ın kârlılığını daha fazla tehdit edeceğini, bu yüzden şirketin mevcut küresel tedarik zincirini koruyacağını öngörüyor.