Apple, Trump'ın getirdiği vergilerin son 3 ayda ne kadar masraf çıkardığını açıkladı. Ayrıca önümüzdeki 3 ayda daha da artabileceğini tahmin etti.

ABD’li teknoloji firmaları, geçtiğimiz aylarda Başkan Donald Trump’ın getirdiği vergilerle sarsılmıştı. Öyle ki Trump, dünya çapında birçok ülkeden yapılan ithalatlara %100’leri aşan oranlara kadar varan ek gümrük vergileri getirmeye başlamıştı. Hâliyle de bu durum; Çin, Hindistan gibi ülkelerde üretim yapan teknoloji devlerini olumsuz etkilemişti.

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirketten Trump’ın vergileriyle ilgili bir açıklama geldi. CEO Tim Cook, son çeyreğe dair mali toplantıda Trump’ın vergilerinin şirkete ne kadara mâl olduğunu açıkladı.

Son 3 ayda 800 milyon dolar harcandı, önümüzdeki aylarda 1,1 milyar dolara çıkan ek masraf çıkarabilir

Cook’un açıklamalarına göre Trump’ın yeni politikaları, Apple’a önümüzdeki 3 ay boyunca 1,1 milyar dolar gibi devasa bir ek masraf çıkarabilir. CEO, geçtiğimiz çeyrekte hâlihazırda vergi gibi nedenlerden dolayı 800 milyon dolar gibi bir para ödediklerini de açıklamalarında belirtmiş. Ancak önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyormuş.

Apple’ın cihazları; Çin, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerde üretiliyor. Trump’ın en çok vergi getirdiği ülkeler arasında da bunlar var. Cook’un söylediğine göre ABD’de satılan iPhone’ların büyük çoğunluğu Hindistan’dan geliyor. Mac’ler, iPad’ler ve Apple Watch’lar da Vietnam gibi ülkelerden. İşte bu yüzden şirketin vergi nedeniyle harcadığı para bu kadar yüksek seviyelere ulaşıyor. Trump, birkaç ay önce Apple’ı üretimini ABD’ye alması için tehdit edip daha fazla vergi getirebileceğini söylemişti.

Apple, vergiler nedeniyle yüksek miktarlar ödemek zorunda kalsa da iyi bir dönemden geçiyor. Öyle ki son 3 ayki verilere göre şirketin gelirleri %10 artarak 94 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Mac ve iPhone satışları da güçlü bir şekilde devam ediyor.