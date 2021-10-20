Donald Trump’ın internet sitesini hackleyen RootAyyıldız, bugün ortaya çıktı. 19 yaşındaki hacker; amacının zarar vermek olmadığını, sadece bir mesaj vermek istediğini söyledi.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen bir olayda, ABD eski Devlet Başkanı Donald Trump’ın aktif bir şekilde kullandığı kendisine ait action.donaldjtrump.com isimli internet sitesi, RootAyyıldız isimli bir bilgisayar korsanı (ya da korsanları) tarafından siber saldırıya maruz kalmıştı. Trump’ın sitesini kısmi olarak hackleyen RootAyyıldız, sitede Kuran’dan bir ayet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait bir video paylaşmıştı.

RootAyyıldız kullanıcı ismi altında hackerlık yapan Can Cebeci, bugün ortaya çıktı. Yaptığı saldırıyı bir ‘hacktivistlik’ olarak tanımlayan Sinop’ta yaşayan 19 yaşındaki Cebeci, saldırının ABD’nin Fettullah Güleni teslim etmemesine İslam ve Türkiye düşmanlığına karşı bir tepki olduğunu aktardı.

Siber saldırının asıl sebebi Amerika'ya bir mesaj vermekmiş

10 yaşından beri hackerlık yaptığı; bug bounty (ödül avcılığı) ve siber güvenlik uzmanlığı yaparak para kazandığı öğrenilen Cebeci, düşünce ve fikirlerini belirtmek amacıyla hacktivistlik yaptığını ve zarar vermek gibi bir amacının olmadığını kaydetti.

Daha önce Amerika’da bulunan bazı önemli eyalet karakollarını da hacklediklerini ve pek çok veriyi deşifre ettiklerini belirten Cebeci, asıl hedefin Trump olmadığını; genel olarak Amerika’ya bir mesaj vermeyi amaçladığını aktardı. Polis veya MİT mensubu olmadığının ve herhangi bir krize sebep olmak istemediğinin altını çizen Cebeci; saldırıyı bir grup olarak değil, tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

RootAyyıldız'ın saldırı listesi kabarık

Trump ve Biden harici bakacak olursak, RootAyyıldız’ın siber saldırı düzenlediği yerler listesi bayağı bir kalabalık. Daha önce Yunanistan İçişleri, Dışişleri, e-Devlet'i ve Çalışma Bakanlığı’nı hackleyip mesaj bıraktığını paylaşan Cebeci; bunlara ek olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ulusal Meclisi ve Mısır Devlet İstihbarat Servisi gibi pek çok yere de sızdığını kaydetti.