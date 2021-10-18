Gerçek adı Daniel Hernandez olan dünyaca ünlü Rapçi Tekashi 6ix9ine'ın Spotify hesabı, kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildi. Saldırganların Tekashi'nin biyografisini değiştirdikten sonra profil fotoğrafına cinsel organ koyması büyük tepki topladı.

2014 yılında müzik sektörüne giriş yapan 6ix9ine (six nine), agresif rap müzik tarzıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. O dönemden beri kendisine geniş çaplı bir hayran kitlesi edinen ünlü rapçi, uzun bir zamandır hem hayranlarıyla hem de Jake Paul gibi ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme geliyordu.

Jake Paul'un boks maçı için meydan okuduğu 6ix9ine, gergin geçirdiği günlerden sonra bir de Spotify hesabını kendisinden nefret ettiği son derece belli olan bir hackera kaptırdı. Kim olduğu henüz ortaya çıkmayan hacker, ünlü rapçinin biyografisinde küfür dolu ifadelere yer verirken bununla yetinmeyip bir de profil resmini erkek cinsel organıyla değiştirdi.

Profile konulan fotoğraflar alay konusu oldu

Ünlü rapçinin Spotify hesabının hacklenmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi. Durumu fark eden ilk kişiler, Twitter'da; "Sakın 6ix9in'ın Spotify hesabına bakmayın. Hayatımın en büyük hatası!" ifadeleriyle paylaşım yaparken, bir başka kullanıcı da "Günüm 6ix9in'ın Spotify hesabına bakana kadar gayet güzel gidiyordu." ifadelerini kullandı.

6ix9ine'ın Spotify hesabını hackleyen kişi, ünlü rapçinin biyografisini küfür ve aşağılayıcı sözlerle değiştirdi, ayrıca profil ve kapak fotoğraflarında da erkek cinsel organını içeren görsellere yer verdi. Ünlü rapçi, yaşanan olayın ardından hesabını geri almayı başararak profilini eski haline döndürdü.