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Trump'tan Yapay Zekâ Gelişimini Yavaşlatma Çağrılarına Ret: "Yapay Zekâda Kazanan Her Şeyi Kazanır"

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ABD Başkanı Trump, küresel liderlik yarışında üstünlüğü korumak amacıyla yapay zekâ gelişiminin yavaşlatılmasına karşı çıktı.

Trump'tan Yapay Zekâ Gelişimini Yavaşlatma Çağrılarına Ret: "Yapay Zekâda Kazanan Her Şeyi Kazanır"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile küresel liderlik yarışında teknolojik üstünlüğü korumanın kritik bir önem taşıdığını vurgulayarak, ülke içindeki yapay zekâ sektörünün hız kesmesine veya yavaşlatılmasına karşı olduğunu açıkladı.

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Sektöre yönelik daha sıkı düzenleme veya yavaşlama taleplerini reddeden Trump, ABD'nin yapay zekâdaki liderliğini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

İçerikten Görseller

Trump'tan Yapay Zekâ Gelişimini Yavaşlatma Çağrılarına Ret: "Yapay Zekâda Kazanan Her Şeyi Kazanır"
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"Yapay zekâda kazanan her şeyi kazanır"

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin yapay zekâ alanında Çin'in önünde ve dünyadaki en gelişmiş ülke konumunda olduğunu belirterek, "Açıkçası durumun böyle kalmasını istiyorum çünkü yapay zekâ yarışını kazanan taraf, nihai zaferi de kazanır" dedi.

Sektörün hızlı gelişimini dizginleme yönündeki çağrıları geri çeviren Trump, birtakım "olumsuz odakların" henüz gerçekleşmemiş varsayımsal riskleri abarttığını savundu. Sistemlere belirli güvenlik önlemleri konulabileceğini kabul eden ABD Başkanı, asıl önceliğinin ABD'nin sahip olduğu teknolojik avantajı korumak olduğunu yineledi.

Trump'ın bu açıklamaları, özerk yapay zekâ modellerinin yayılım hızının yavaşlatılması gerektiğine dair tartışmaların alevlendiği bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei bir makale yayımlayarak şirketlerin yapay zekâ modellerini geliştirme hızını düşürmeleri gerektiğini savunmuştu. Bu çağrıya OpenAI CEO'su Sam Altman, Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis ve Elon Musk gibi sektörün önde gelen isimleri de destek vermişti.

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