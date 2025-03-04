Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve yeni tesisler kuracağını duyurdu.

Donald Trump’ın ABD’de başa geçmesiyle teknoloji devlerden ülkeye yönelik hamleler gelmeye başladığını görmüştük. Örneğin Apple, 500 milyar dolar yatırım sözü vermişti. Şimdi ise Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC’den bir hamle geldi.

Trump ile görüşme gerçekleştiren TSMC yönetimi, yaptığı açıklamada ABD’ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacaklarını ifade etti.

5 yeni çip tesisi açılacak

Apple’dan NVIDIA’ya kadar birçok dev şirketin çip tedarikçisi olan TSMC’nin hâlihazırda ABD’de fabrikası bulunuyordu. Yeni 100 milyar dolarlık yatırımla birlikte şirket, bu çip tesislerine 5 adet daha ekleyeceğini belirtti.

Bu 5 tesisin 3’ü çip üretim fabrikası, 2’si ise gelişmiş paketleme tesisi olacak. Tayvanlı dev, bunlara ek olarak bir de araştırma geliştirme merkezi açacağını da belirtiyor. Toplamda 40.000 civarı yeni istihdam sağlanacağını da eklemiş. Yatırımlarının ne zaman faaliyete geçeceği konusunda ise şimdilik bir bilgi yok.

Bu 100 milyar dolarlık yatırımın TSMC’nin geçen yılki yatırımından farklı olduğunu söyleyelim. O zaman şirket, ülkedeki yatırımını 25 milyar dolardan 65’e çıkaracağını belirtmiş ve Arizona’ya 2030’a kadar 3. bir fabrika daha açacağını aktarmıştı. Şimdi ise tüm bunlara ek olarak 100 milyar dolar daha duyuruldu.

“TSMC, dünyadaki en güçlü şirket”

Donald Trump, TSMC ile yaptığı görüşmenin ve 100 milyar dolarlık yatırım ardından konuya ilişkin konuştu. Trump, sonrasında yaptığı açıklamada birçok firmaya çip üreten TSMC’yi dünyadaki en güçlü şirket olarak nitelendirdi.

Bu yatırım, Trump’ın dışarıda yapılan üretime olan baskılarının ardından geliyor. Öyle ki ABD Başkanı, üretimi ABD içine çekmeye çalışıyordu. Zaten TSMC yatırımı sonrasında da şu ifadeleri kullandı: “Kendi çiplerimizi burada üretmeliyiz. Bu bir ulusal güvenlik meselesi.”