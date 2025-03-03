Apple'ın ABD'ye yapacağı 500 milyar dolarlık yatırım karşılığında Trump hükûmetinden ne talep ettiği ortaya çıktı.

Apple, geçtiğimiz hafta sürpriz bir duyuru yaparak ABD’ye 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda 20.000 yeni istihdam sağlanacağı, üretim tesisleri, veri merkezleri ve akademiler açılacağı ifade edilmişti.

Bugün ise Apple’ın bu tarihe geçecek devasa yatırım karşılığında ABD Başkanı Donald Trump’tan ne istediği ortaya çıktı. Bilgiler, Apple hakkında doğru sızıntılar paylaşmasıyla tanıdığımız Bloomberg yazarı Mark Gurman'dan geldi.

Apple’ın yatırım karşısında ABD hükûmetinden istediği şeyler

Gümrük vergilerinde risklerin hafifletilmesi ve marjinlere zarar verebilecek etkilerin azaltılması

ve marjinlere zarar verebilecek etkilerin azaltılması Hükûmetin ABD’li teknoloji firmalarına Avrupa gibi yerlerden gelen baskılar için destek çıkması

ABD Adalet Bakanlığının Apple’a karşı davalarını sona erdirmesi

Apple ve hükûmet arasında iyi bir ilişki

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Apple, bu yatırımın ardından Trump hükûmetinden güvence istiyor. Teknoloji devi, 500 milyar dolarlık yatırımla hem hükûmet ile iyi bir ilişkinde içinde olmayı hem de Trump’ın özellikle Çin gibi ülkelere uygulayacağı gümrük vergileri gibi planlarından minimum seviyede etkilenmeyi talep etmiş. Ayrıca hükûmetin teknoloji devlerine yurt dışında destek çıkması da talepler arasında. Trump’ın bu istekleri yerine getirip getirmeyeceğini zamanla göreceğiz.