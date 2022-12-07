Dünya devi çip üreticisi TSMC, ABD'nin Arizona eyaletinde ilk fabrikası için açılış töreni gerçekleştirdi. Fakat törenin ana odağı, pek de fabrika olmadı.

Uzun yıllardır hemen her kategoride teknolojik ürün üretimi çoğunlukla Çin topraklarında gerçekleşirken, ABD, yakın zamanda duyurduğu bir program ile bu durumu bozmayı hedeflemişti. Geçtiğimiz aylarda teknoloji şirketlerini ABD’de üretime davet etmek için bir hibe programı da hazırlamıştı.

Bugün, bu programa dahil olan Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC’den büyük haberler geldi. TSMC, ABD Başkanı Joe Biden, Apple CEO’su Tim Cook ve NVIDIA CEO’su Jensen Huang’ın katılımıyla Arizona’daki ilk üretim tesisini açtı.

Tesiste son teknoloji üretim 2024’te başlayacak:

TSMC’nin Phoenix kentinde bulunan üretim tesisi, aslında Arizona’ya ulaşan ilk son teknoloji yarı iletken üretim ekipmanlarının tesise varmasının kutlamasıydı. TSMC, tesisteki üretimin 2024 yılında başlayacağını açıkladı.

Bununla birlikte TSMC’nin bugün açılan tesisinde 4 nm teknolojisi ile üretim yapılacağı açıklandı. Çiplerdeki transistör aralığını belirleyen bu değer, ne kadar düşük olursa o kadar yüksek performans sunulmasını sağlıyor. 4 nm, günümüz çipleri için son teknoloji sıfatını taşıyor.

Fakat asıl duyuru tesisin açılışı değildi: TSMC, ABD’ye yatırımını 12 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarıyor:

TSMC’nin büyük isimlerin katılımıyla yaptığı tören, aslında ilk tesisten daha önemli açıklamalara ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük çip üreticisi, Arizona eyaletinde yapacağı yatırımı 12 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkaracağını açıkladı.

Bununla birlikte şirket, Arizona’ya kurulacak ikinci tesisini de duyurdu. 2026 yılında üretime başlaması planlanan bu tesisin 3 nm teknolojisi ile çip üretimi yapacağı açıklandı.

TSMC’nin yeni yatırımı, ABD tarihindeki en büyük dış yatırımlardan birisi olacak.

Peki TSMC’nin ABD’de üretilen çiplerini kimler kullanacak?

TSMC’nin ABD’de ürettiği çipler, tüm ABD’li teknoloji devleri tarafından kullanılacak. Apple’ın iPhone ve MacBook’larında, NVIDIA’nın ve AMD’nin ekran kartlarında, Intel’in işlemcilerinde ve çok dahasında, artık ABD üretimi çipler bulunacak.

Yine de ABD’deki üretim ‘son teknoloji’ olmayacak:

TSMC, ABD’de 2024’te 4 ve 2026’ta 3 nm üretime başlamayı hedefliyor ancak bu, ABD’nin en üst düzey teknoloji üretimine sahip olmayacağı anlamına da geliyor. Zira TSMC, Asya’daki fabrikalarında 2025 yılından itibaren 2 nm üretime geçmeyi hedefliyor.