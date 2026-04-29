iPhone İşlemcilerini Üreten TSMC, Tüm Arm Hisselerini Sattığını Açıkladı

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticilerinden biri olan TSMC, çip tasarım şirketi Arm'daki tüm hisselerini sattı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticilerinden ve iPhone'ların da işlemcilerini üreten TSMC, dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Şirket, çip tasarım devi Arm Holdings’deki son hisselerini de satarak yatırımı tamamen sonlandırdı.

İki günde 231 milyon dolarlık satış

TSMC’nin iştiraki TSMC Partners, 28–29 Nisan tarihleri arasında toplam 1,11 milyon Arm hissesini elden çıkardı. Hisse başına 207,65 dolardan gerçekleşen satış, şirkete yaklaşık 231 milyon dolar gelir sağladı.

Bu satışla birlikte TSMC’nin Arm ile olan hissedarlık ilişkisi tamamen sona erdi. Şirketin açıklamasına göre bu adım, portföydeki bir yatırımın planlı şekilde elden çıkarılması kapsamında gerçekleşti.

Yatırımın hikâyesi

TSMC, Arm’a ilk yatırımını 2023 yılında, şirketin halka arzı sırasında yapmıştı. O dönemde hisse başına 51 dolardan yaklaşık 100 milyon dolarlık alım gerçekleştiren şirket, zamanla bu yatırımın meyvesini topladı.

2024 yılında da kademeli satışlara başlayan TSMC, o yıl 850 bin hisseyi yaklaşık 102 milyon dolara elden çıkarmıştı. Son satışla birlikte toplam kazanç daha da yukarı taşındı.

TSMC’nin bu hamlesi, şirketin odağını daha çok kendi ana faaliyet alanına, yani çip üretimine kaydırdığının bir işareti olarak yorumlanıyor.

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?

Tim Cook, Apple CEO'suyken Yaptığı İlk Büyük Hatasını Açıkladı

SpaceX, ABD Tarihinin En Büyük Silah Programına Dahil Oldu

Bir Türk Kadınının Kurduğu Şirket, Nasıl Dünyaca Ünlü Bir Konuma Yerleşti? İşte Insider'ın Hikâyesi...

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus Ne Kadar Maaş Alacak?

Apple'ı Tarihinde İlk Kez Bir Donanım Mühendisi Yönetecek: İşte Geçmişten Bugüne Apple CEO'ları ve Uzmanlık Alanları...

