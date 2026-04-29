iPhone İşlemcilerini Üreten TSMC, Tüm Arm Hisselerini Sattığını Açıkladı

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticilerinden ve iPhone'ların da işlemcilerini üreten TSMC, dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Şirket, çip tasarım devi Arm Holdings’deki son hisselerini de satarak yatırımı tamamen sonlandırdı.

İki günde 231 milyon dolarlık satış

TSMC’nin iştiraki TSMC Partners, 28–29 Nisan tarihleri arasında toplam 1,11 milyon Arm hissesini elden çıkardı. Hisse başına 207,65 dolardan gerçekleşen satış, şirkete yaklaşık 231 milyon dolar gelir sağladı.

Bu satışla birlikte TSMC’nin Arm ile olan hissedarlık ilişkisi tamamen sona erdi. Şirketin açıklamasına göre bu adım, portföydeki bir yatırımın planlı şekilde elden çıkarılması kapsamında gerçekleşti.

Yatırımın hikâyesi

TSMC, Arm’a ilk yatırımını 2023 yılında, şirketin halka arzı sırasında yapmıştı. O dönemde hisse başına 51 dolardan yaklaşık 100 milyon dolarlık alım gerçekleştiren şirket, zamanla bu yatırımın meyvesini topladı.

2024 yılında da kademeli satışlara başlayan TSMC, o yıl 850 bin hisseyi yaklaşık 102 milyon dolara elden çıkarmıştı. Son satışla birlikte toplam kazanç daha da yukarı taşındı.

TSMC’nin bu hamlesi, şirketin odağını daha çok kendi ana faaliyet alanına, yani çip üretimine kaydırdığının bir işareti olarak yorumlanıyor.