TÜBİTAK'ın Reddettiği Bilim İnsanı: İlayda Şamilgil

İlayda Şamilgil, TÜBİTAK tarafından reddedilen birçok gençten sadece biri. Onu farklı kılan şey ise adını dünya çapında duyurması. İlayda Şamilgil, reddedilen projesiyle Polonya'da birinci olarak adından söz ettirmeyi başarmış genç bir bilim insanı.

İlayda Şamilgil, TÜBİTAK tarafından geri çevrilen genç dehalarımızdan sadece biri. İlayda, hazırladığı projeyle TÜBİTAK'ta kabul görmedi ancak aynı projeyle First Step to Nobel Prize in Physics (Nobel Fizik Ödülü’ne Doğru İlk Adım) yarışmasına katıldı. Polonya'da gerçekleşen ve dünya çapındaki profesörlerin jüri koltuğunda oturduğu bu yarışmada İlayda Şamilgil tam puan alarak birinci oldu.

TÜBİTAK'a sunduğu ve reddedildiği "Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem" adlı projesi Polonya'daki profesörleri son derece etkilemiş olacak ki 80 ülkenin katıldığı bu yarışmadan İlayda galip ayrıldı. O yarışmanın kazananı aynı zamanda Türkiye de olabilirdi ancak şartlar o yönde gelişmedi.

İlayda Şamilgil, adını dünyaya duyurduğu bu yarışmaya katıldığı projeyi 12'nci sınıftayken tamamlamıştı ve maalesef ülkemizde dereceye giremediği için eğitimi için ülke dışındaki seçeneklere göz atması gerekiyordu. ABD'deki birçok okula başvuru yapan İlayda, kararını Cornell Üniversitesi'nden yana verdi. İlayda Şamilgil, Cornell Üniversitesi'nde mühendislik okuyor. Buna ek olarak, Cornell Üniversitesi İlayda'yı özel bir araştırma grubuna da davet etti.

Cornell Üniversitesi profesörü ve NASA’da teknoloji şefi olan Mason Peck, İlayda’yı Mars’a giden roketlerle ilgili bir projeye davet etti. Tabii ki davet kabul edildi ve İlayda haftanın 8 saati laboratuvara gidip Mason Peck ile çalışarak NASA'nın projesinde yer aldı.