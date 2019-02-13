SpaceX, Yeni İnternet Teknolojisi için Onay Alma Peşinde

SpaceX, bir yandan hızla uzay çalışmalarını yürütürken diğer yandan da internet erişimine farklı bir boyut getirmek için uğraşıyor. Tüm dünyayı kapsaması planlanan, çok daha hızlı internet hizmetini amaçlayan şirket, yerleştirmeyi planladığı uydular için onay almaya çalışıyor.

Elon Musk, uzay çalışmalarının dışında internet hizmetinin de farklı bir yöne doğru evrilmesi gerektiğini konuşmalarında sık sık dile getiriyor. Dünya'nın yörüngesine yerleştirilecek çok sayıda uydu ile kesintisiz ve çok daha hızlı interneti hedefleyen SpaceX, FCC'ye (Federal İletişim Kurulu) onay için başvuru yaptı.

SpaceX, Dünya'nın yörüngesini farklı katmanlara ayırarak her tabakaya farklı uydular yerleştirmeyi planlıyor. Örneğin alçak yörüngede yaklaşık 4000 uydu bulunacakken, daha alçak yörüngede 7000 civarında uyduyu içerisinde barındıran bir sistem yer alacak. Bu sayede, oluşturulması planlanan yeni internet servisinin çok hızlı olması ve neredeyse hiçbir zaman kesintiye uğramaması hedefleniyor.

Başarılı şirketin, FCC'ye başvuru yaparak onayını istediği konu ise "Dünya üzerinde daha geniş bir ağ sağlamak için, yaklaşık 1 milyon adet istasyon kurmak". Firmanın uzaktan kontrol edilebilme özelliğine sahip olacak bu istasyonları, kuvvetli vericiler konumunda olacak. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, bundan sonra evlerde modemler yerine SpaceX istasyonları kullanılarak şirketin sunacağı daha hızlı ve kesintisiz internet hizmetinden faydalanmak mümkün olacak. Starlink adı verilen bu bağlantı hizmeti, tahminlere göre 2020 yılında tamamen kullanıma hazır hale getirilecek.