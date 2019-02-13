Cebelitarık'ta Antik Atalarımızdan Kalma Ayak İzi Bulundu

Cebelitarık'ta yapılan kazı çalışmasında 29 bin yıl öncesine ait çeşitli ayak izleri bulundu.

Bilim insanları, Cebelitarık’taki Catalan Bay Sand Dunes’da (Katalan Körfezi Kum Tepeleri) egzotik hayvanların bir arada yaşadığını gösteren sıralı ayak izleri keşfetti. Keşfedilen ayak izlerinin 29 bin yıl öncesinden kaldığına inanılıyor ve izleri keşfedilen hayvanlar arasında alageyik, dağ keçisi, yaban öküzü, leopar ve düz uzun dişli fil bulunuyor. Ancak keşfedilen tek şey bunlar değil. Keşfedilen ayak izleri arasında ilk insanlar ya da neandertallere ait olduğu düşünülen izler de bulundu.

Quaternary Science Reviews’da yer alan araştırmaya göre, keşfedilen ayak izleri boyu 106 ile 126 cm arasında olan bir kişiye ait. Eğer ayak izi bir neandertale ait ise bulunan izler, Romanya’dan sonra bulunan ve ikinci sıradan kuzenlerimize ait ilk izler olacak. Cebelitarık’ın neandertallerin yok olmadan önce yaşadığı son yer olduğuna inanılıyor.

Bilim insanları buradaki kazılarına on yıl önce başlamıştı. Bu bölgenin en büyük özelliği, yaşanan son buzullaşma sırasında oluşan kalın tabaka sayesinde antik ayak izlerinin oldukça iyi korunmuş olması.