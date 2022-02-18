Tüketiciyi Koruma Derneği, Elektrik Zamları İçin Dava Açtı

Tüketiciyi Koruma Derneği, '32 yıllık bir örgüt olarak daha fazla sessiz kalamayacaklarını' söyleyerek son gelen elektrik zamlarından dolayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na dava açtı.

Geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarına gelen tepkilerin ardından ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni bir düzenleme yapılacağına ilişkin açıklama geldi, ardından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnafların elektrik faturalarında muhtemelen yüzde 25 indirime gidileceğini söyledi.

Birçok esnafın tepkisini gelen elektrik faturalarını camlara asarak göstermesinin ve sosyal medyada insanların elektrik faturalarını paylaşmasının ardından yapılan açıklamalar ve yeni yapılacak olan düzenlemeler Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından yeterli bulunmadı ve kurum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na dava açtı.

“Sessiz kalamazdık”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada “Tüketicilerden ve kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda 32 yıllık örgüt olarak sessiz kalamazdık” sözlerine yer verildi. Kurum bu açıklamayla birlikte TÜKODER ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) dava açtı.

Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından açılan dava dosyasında “Bilimsel bir hesaplama yapıldığında görülecektir ki tüketicinin tasarrufa teşvik edilmesi söz konusu dahi olmayıp işbu karar vatandaştan haksız kazanç sağlama saikiyle alınmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda kurum tarafından yapılan açıklamada, “EPDK, tüketiciyi korumak bir yana elektrik şirketlerinin karını yükseltmek için fahiş zam saikiyle hareket etmiştir. Ayrıca EPDK elektrik fiyat düzenlemesini hazırlarken Anayasanın 172 ve 167 Maddeleri ile 2. Maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesi, 6502 sayılı yasanan ilgili hükümleri ve Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi hiç dikkate alınmamıştır” denildi. Danıştay 13. Daire Başkanlığı'na sunulan davayla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.