Enerji Bakanı Açıkladı: Esnafa Elektrik İndirimi Geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnafın kullandığı elektrikte indirime gidileceğini açıkladı. Dernek ve vakıf statüsündeki yerlerin de indirimden faydalanacağını söyleyen Dönmez, indirimin oranı ile ilgili de konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son günlerde gündemden düşmeyen elektrik faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle esnafları memnun edecek bir ifadelere yer verildi. Enerji Bakanı, esnafların elektrik faturalarına yüzde 25 civarında indirim yapılacağını söyledi. Düzenlemenin 1 Mart'a kadar yetiştirilmesi planlanıyor.

Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalarda, dernek ve vakıf statüsündeki yerlerin de söz konusu indirimden faydalanacakları ifade edildi. Bu tür abonelerin yetkililere sunacağı belgeler, indirimden faydalanmak için yeterli olacak. Peki konutları neler bekliyor? Gelin hep birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarına bakalım.

Konutlar için şubat ayı verilerine de bakılacak

Fatih Dönmez, konutlarla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Ocak ayı konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettik. Ocak ayında hanehalkı bazında ilk indirimli limitte kalan yani 210 kw saate kadar kalan hane sayısı toplan hanenin sayısı yüzde 64 çıktı. Neredeyse 3’te 2’lik kısmı hiç aşmadı. Ama yüzde 35’lik kısmı 210 kw saatin üzerinde tüketmiş oldu. Ocak ayı elektrik ve doğal gaz tüketiminin en yoğun olduğu aylardan birisidir. 210 kw saate ilişkin olarak orayı izleyeceğiz. Şubat ayı verilerine de bakacağız. Asıl üzerinde çalıştığımız 210 kw saate kadar olan kısımda başka bir imkan olabilir mi ona çalışacağız.

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak."