Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yeni açıklamalar yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada elektrik faturalarına yeni düzenleme geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları arasından özellikle de elektrik faturalarına yapılan zam ve gelen tepkiler sonrasında yapılan düzenlemeye ilişkin kısım dikkat çekti.

Son dönemde yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarının sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen toplantıda vatandaşların yükünü daha da hafifletecek yeni kararlar alındığını kaydetti. Erdoğan, alınan kararların tekrar değerlendirileceğini ifade etti.

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Faturaların yüksek olduğunu; ancak Türkiye’nin hem fiyat hem asgari ücret oranı bakımından vatandaşlarına 'en uygun' tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında geldiğini ifade eden Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. “ diyerek son yapılan düzenlemeyi hatırlattı.

Bunun ardından “Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. “ şeklinde kaydeden Erdoğan, “210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. “ ifadelerini kullandı.

4 milyon haneye elektrik ve doğal gaz desteği

Buna ek olarak doğal gaz desteğine dair de konuşan Erdoğan, "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. 4 milyon hane için doğal gaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz" şeklinde kaydetti.