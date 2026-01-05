CES 2026: Tüm iPhone'lara Efsane BlackBerry Klavyesini Getiren Kılıf Tanıtıldı

Fiziksel klavye üreticisi Clicks Technology, şimdi de iPhone'lara o eski sevilen BlackBerry klavyesini getiriyor. Şirket ayrıca ilk telefonunu da tanıtmış durumda.

Fiziksel klavyeleriyle tanınan Clicks Technology, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 öncesinde teknoloji dünyasını nostaljik ama iddialı iki yeni ürünle buluşturdu. Şirket, hem BlackBerry’yi andıran klavyeli bir akıllı telefon hem de manyetik olarak takılabilen taşınabilir bir klavye tanıttı.

Clicks’in ilk akıllı telefonu olan Communicator, özellikle “iki telefon taşıyan” profesyonellere hitap ediyor. İş ve özel hayatını ayırmak isteyen kullanıcılar için tasarlanan bu cihaz, sosyal medya ve oyunlardan bilinçli olarak uzak duruyor. Bunun yerine Gmail, WhatsApp, Telegram ve Slack gibi mesajlaşma ve üretkenlik uygulamalarına odaklanıyor.

Sadece bu telefona özgü bir tuş var

499 dolarlık fiyat etiketiyle gelen Communicator’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yan tarafındaki Signal Light adlı ışıklı tuş. Bu ışık, kimden ya da hangi uygulamadan mesaj geldiğini renklere göre gösterecek şekilde kişiselleştirilebiliyor. Aynı tuş, sesli not alma ve sesli mesaj gibi işlevler için de kullanılabiliyor. Gelecekte yapay zekâ entegrasyonlarının da bu tuşla gelmesi planlanıyor.

Cihazda dokunmatik destekli, ergonomik bir fiziksel klavye bulunuyor. Kullanıcılar bu klavye sayesinde ekrana dokunmadan kaydırma yapabiliyor. Ayrıca kulaklık girişi, microSD kart desteği (2 TB’a kadar), fiziksel SIM yuvası, değiştirilebilir arka kapaklar ve uçak modu için ayrı bir anahtar gibi “eski usul” ama sevilen detaylar da unutulmamış.

Erken sipariş verenler için telefonun fiyatı 399 dolara kadar düşüyor. Üstelik peşin ödeme yapanlara iki ekstra arka kapak da hediye ediliyor. Cihazın yıl içinde satışa çıkması bekleniyor.

Ana ilgi odağı bu taşınabilir klavyenin üzerinde

Clicks’in tanıttığı bir diğer ürün ise Power Keyboard adlı kayar klavye. Telefonlara, tabletlere hatta akıllı televizyonlara bile takılabilen bu klavye, ekran klavyesiyle yazmaktan sıkılanlar için birebir. MagSafe ve Qi2 manyetik bağlantıyla çalışan klavye, farklı cihaz boyutlarına uyum sağlayabiliyor ve kendi bataryasıyla bağımsız olarak da kullanılabiliyor. Ön sipariş fiyatı 79 dolar olan ürünün ise bahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Clicks CEO’su Adrian Li, bugüne kadar 100 binden fazla klavye sattıklarını belirterek, “İnsanların daha odaklı ve güvenle iletişim kurabileceği, amaca yönelik cihazlara olan talep artıyor. Communicator bu vizyonun doğal bir devamı.” dedi.

Peki siz bu klavye Türkiye'de satışa sunulsa satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.