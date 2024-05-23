Dünyanın neredeyse tüm saatlerinin yanlış olduğunu biliyor muydunuz? Peki, neden hepsi birbirine bu kadar yakın?

Telefonunuzdaki saat yanlış, bilgisayarınızdaki saat yanlış ve hatta eski Nintendo DS'inizdeki saat bile yanlış.

Ancak tuhaf olan, hepsinin neredeyse doğruya çok yakın olması.

Her şey, 40 yıl önce ABD'nin Delaware eyaletinde başladı.

Zaman senkronizasyonu, internette 19 ana kaynak tarafından sağlanır. Bu kaynaklar, dünyanın en doğru atom saatleridir ve genellikle devlet kurumları tarafından işletilir.

Bu saatler, internetin Stratum 0 adı verilen en üst katmanını oluşturur.

Almanya, İsviçre, Fransa, Birleşik Krallık, Japonya, Hawaii, Ontario, Colorado, Maryland ve İspanya gibi ülkelerde bulunan bu saatler, zamanın dünyadaki nihai otoritesidir.

Stratum 0 saatlerinden sonra, Stratum 1 sunucuları gelir.

Bu sunucular, saatlerin en doğru ikinci katmanıdır ve genellikle doğrudan atom saatlerine bağlıdır.

Stratum 2 sunucuları ise Stratum 1 sunucularından zaman alır ve halka açık en doğru bilgisayarlardır.

Örneğin time.windows.com gibi çoğu ticari zaman sunucusu, Stratum 2 sunucularıdır. Bilgisayarınız, muhtemelen Stratum 3 seviyesindedir ve atom saatinden sadece birkaç milisaniye sapmayla çalışır.

Peki, bu sistem nasıl çalışıyor?

Bilgisayarınız, saati Stratum 0 sunucularından alırken T0 zamanını kaydeder. Bu istek Stratum 1 sunucusuna ulaştığında, T1 zamanını kaydeder ve ardından yanıtı gönderir.

Yanıt size ulaştığında, T2 zamanını kaydedersiniz. Bu dört zaman damgası kullanılarak bilgisayarınızın saati, internet gecikmesi ve fiziksel engeller dikkate alınarak doğru bir şekilde ayarlanır.

Bu karmaşık süreç, modern dünyanın sorunsuz işlemesini sağlar. Zamanın köşesindeki o küçük sayı, inanılmaz bir altyapı, fizik ve matematik başarısıdır.

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