Akıllı saatler hayatımıza girdiğinden beri pek çoğumuz uyurken bile onları çıkarmamaya başladık. Uykumuz hakkında detaylı analiz sunan bu saatler, bazen "İyi de nasıl bilebiliyor?" diye sorgulatabiliyor. İşte biz de şimdi bu sırrı açığa çıkarıyoruz!

Piyasadaki tüm akıllı saatler; kalp ritmi monitörleri, kan basıncı ölçerler, kandaki oksijen seviyesi, çeşitli egzersiz izleyicileri, stres analizleri ve uyku takip sistemleri ile donatılmış durumda.

Peki ama hiç bu cihazların ne kadar doğru ölçüm yaptığını düşündünüz mü?

Öncelikle akıllı saatlerin uykumuzu nasıl takip ettiğine göz atalım.

Uyku takibi, genellikle hareket veya kalp atış hızı algılama olan aktigrafi gibi farklı yöntemler kullanılarak yapılır. Aktigrafi veya bilek hareketi algılama, uyku düzeninizi takip etmek için bandın hareketinizi algılamasını sağlar.

Akıllı saatler, hareketlerinizi izlemek ve uyku döngüsünün hangi aşamasında olduğunuzu tespit etmek için jiroskop veya ivmeölçer kullanır.

Bazı akıllı saatler kalp atış hızınızı izlemek için kalp atış hızı sensörlerini kullanır. Uyurken kalp atış hızınız düşer ve uyku döngüsünde farklı aşamalara ulaştığınızda da değişir.

Dolayısıyla bu veri değişikliği, saatin uyku döngünüzü yakından takip etmesine ve izlemesine yardımcı olur.

Gelelim asıl sorumuza: Bu takip, ne kadar doğru?

Pek çok araştırma, bu cihazların uyku bozukluklarını teşhis etmede altın standart olarak bilinen polisomnografi testlerine kıyasla sadece %78 oranında doğru sonuç verdiğini gösteriyor.

Uykuya dalma sürelerini tahmin ederken bu doğruluk oranı, %38'e kadar düşüyor. Beyin dalgalarını analiz etmek, kişinin hangi uyku evresinde olduğunu kesin olarak belirlemenin tek yolu diyebiliriz.

Akıllı saatler, uyku tahminleri yapmak için vücut hareketlerini ve bazen kalp atış hızı verilerini kullanır.

Uyku sırasında sık sık hareket ettiğimiz de düşünüldüğünde, hangi uyku aşamasında olduğumuz hakkında doğru bilgi vermeleri bir hayli düşük ihtimal.

Ayrıca şirketlerin hangi algoritmaları kullanarak uyku tahminleri yaptığı genelde bilinmediğinden, bilim insanlarının bu tahminlerin ne kadar geçerli olduğunu değerlendirmesi güçleşiyor.

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