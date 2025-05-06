Son dönemde oyun fiyatlarının artmasını kapsayan gelişmelerle ilgili eski PlayStation patronundan önemli açıklamalar geldi.

Oyun fiyatları için standart hâline gelen 60 dolar fiyat etiketi yavaş yavaş değişmeye başlıyor ve son dönemde Nintendo Switch 2 oyunlarının fiyat artışıyla gelecek oluşu bu konuyu yeniden gündeme getirmişti.

Eski Sony Interactive Entertainment yöneticisi Shuhei Yoshida'dan bugün konuya dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Yoshida, yükselen enflasyon ve artan üretim maliyetleri nedeniyle oyunlardaki fiyat artışlarının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

"İlk artışı Nintendo'dan beklemiyordum"

PlayStation Inside'a verdiği röportajda konuşan Yoshida’ya özellikle Nintendo Switch 2 için geliştirilen oyunların, örneğin yeni bir Mario Kart World oyununun 80 doların üzerine çıkacak fiyatlarla piyasaya sürülmesinin sektöre etkisi soruldu. Yoshida, bu artışın olması gerektiğini ancak ilk adımın Nintendo'dan geleceğini daha önce tahmin edemediğini belirtti.

"Bence bu er ya da geç olacaktı, belki Nintendo başlatmayacaktı ama sonunda bu noktaya varılacaktı. Teknoloji ilerledikçe beklentiler artıyor ama oyuncular hâlâ oyunların eski fiyatlardan satılmasını bekliyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil.”

Yoshida’ya göre sektördeki bu mali baskı, şirketleri gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve AAA oyunların maliyetini dengelemeye zorluyor. Bu da daha fazla abonelik sistemi, canlı servis oyunları ve alternatif finansman modellerinin devreye girmesine yol açıyor.

GTA 6'nın fiyatı ne kadar olacak?

Nintendo'nun ardından geçtiğimiz hafta Microsoft da Xbox konsolları ve aksesuarlarına zam yaparken, bazı birinci parti oyunların da bu yıl 80 dolardan satışa sunulacağını açıklamıştı. Sony de kısa bir süre önce PS5 fiyatlarını yukarı çekmişti.

Yoshida, GTA 6 gibi büyük yapımların daha yüksek fiyatlarla satılıp satılmayacağına dair kesin bir yorum yapmasa da fiyat ile üretim maliyeti arasında bir denge kurulması gerektiğini söyledi.

“GTA 6 çıkışında 90 Euro’dan bile pahalı olabilir ama burada asıl önemli olan sürdürülebilirlik. Geliştirme maliyeti ve satış fiyatı arasında mantıklı bir bağ kurulmalı.”

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