Roblox, Clash of Clans ve Mobile Legends gibi oyunların oyun içi para birimlerini bedavaya kazanmanızı sağlayacak yeni mobil uygulama Giftopia çıktı.

Günümüzde oyunlara ödediğimiz paralar bir kenara, bir de oyun içi ödemeler ne yazık ki belimizi büküyor ama tam da bu sorununuza çözüm olacak yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Giftopia adındaki bu yeni uygulama, uygulama içi görevleri tamamlayarak ve reklamları izleyerek birçok oyunun oyun içi para birimleriyle birlikte G-Play Kart gibi popüler dijital para birimlerini de elde etmenize olanak tanıyor.

Giftopia'da biriktirilen puanlar ne işe yarıyor?

Giftopia’da biriktirilen puanlar; R-Gold, Rob-ux, CoC, C-Royale, sKey, M-Legends ve G-Play Kart gibi popüler dijital ödüllere dönüştürülebiliyor. Bu geniş ödül yelpazesi sayesinde kullanıcılar, oynadıkları oyunlardaki oyun içi para birimlerine veya hediye kartlara sahip olabiliyor.

Giftopia ile hangi oyunların oyun içi paraları kazanılabilir?

Giftopia'da puan kasarak Rise of Kingdoms, Roblox, Clash of Clans, Clash Royale, Stumble Guys ve Mobile Legends: Bang Bang gibi popüler mobil oyunların oyun içi para birimlerine sahip olabilirsin. Desteklenen oyun ve içerikler düzenli olarak güncellenmekte.

Giftopia'da puan nasıl elde ediliyor?

Uygulamada kullanıcılar birçok farklı ve eğlenceli anketlere katılarak, çeşitli görevleri tamamlayarak ve günlük aktivitelere dâhil olarak puan kazanabiliyorlar. Biriktirilen bu puanlar, yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok hediye kartı ve dijital oyun içi para birimlerine dönüştürülebiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kullanımı sayesinde Giftopia, her yaştan kullanıcıya hitap ediyor. Düzenli olarak güncellenen içerikler ve yeni ödül fırsatları sayesinde uygulamayı uzun süre kullanmasanız bile geri döndüğünüzde puan kasabileceğiniz birçok farklı etkinlik yer alıyor.

Eğer siz de Giftopia'yı denemek istiyorsanız Google Play üzerinden uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz.