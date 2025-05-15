Stellar Blade PC Çıkış Tarihi Açıklandı: Sistem Gereksinimleri, Fiyatı ve Oyuna Dair Bildiğimiz Her Şey!

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PC'ye çıkması merakla beklenen PS5 özel oyunu Stellar Blade'in PC çıkış tarihi Sony tarafından açıklandı. Oyun ayrıca ön siparişe de açıldı.

Sony'nin geçtiğimiz yıl PS5'e özel olarak piyasaya sürdüğü oyun Stellar Blade'in PC'ye geleceği açıklanmıştı. Oyunun nihayet PC çıkış tarihi belli oldu ve ön siparişe açıldı.

Temelde hack & slash türünde bir oyun olan Stellar Blade, PS5'e özel olarak piyasaya sürüldüğü dönemde oldukça beğenilmiş olsa da Sony'nin daha eski özel oyunları kadar sükse yaratamamıştı.

Stellar Blade konusu

İnsanlığın geleceği bıçak sırtında. Tuhaf ve güçlü yaratıkların saldırısı altında kalan Dünya terk edildi ve yıkıma uğrayan insanlıktan geriye kalanlar dış uzaydaki Koloni'ye kaçtılar. Koloni'den yola koyulan EVE, oldukça net bir görevle gezegenin ıssız kalıntılarına varıyor. Amacıysa Dünya'yı tahrip eden Naytibaları ortadan kaldırarak insanlığı kurtarmak.

Ancak EVE, Naytibalarla birer birer mücadele ederken insan medeniyetinin kalıntılarında geçmişin gizemli parçalarını birleştirdikçe görevinin hiç de basit olmadığını fark ediyor. Hatta neredeyse hiçbir şey göründüğü kadar basit değil...

Stellar Blade PC çıkış tarihi

Stellar Blade, 12 Haziran tarihinde PC için Steam ve Epic Games üzerinden piyasaya sürülecek.

Stellar Blade PC fiyatı

Steam 59.99$
Epic Games Store 2.499 TL

Stellar Blade Complete Edition içeriği neler?

  • Stellar Blade
  • EVE için Gezegene Dalış Kıyafeti (Yüzbaşı)
  • Dron için Pofuduk Ayı Paketi
  • EVE için Yıldız Seyri Kıyafeti
  • EVE için Yarı Çerçeveli Gözlük
  • EVE için Dörtlü Dörtgen Küpe
  • Lily için Yıldız Seyri Kaplaması
  • Adam için Yıldız Seyri Giysisi
  • Dron için Yıldız Seyri Paketi
  • 2.000 YP TP
  • 5.000 Altın oyun içi para birimi
  • Stellar Blade x NieR:Automata™ Genişleme Paketi
  • Stellar Blade x GODDESS OF VICTORY: NIKKE Genişleme Paketi

Stellar Blade PC sürümü özellikleri

Ultra geniş monitör desteği

21:9 ve 32:9 en boy oranları da dâhil olmak üzere ultra geniş ekranlı sistem desteğiyle nefes kesici, bilim kurgu temalı bölgelerde yolculuk edin.

PC için optimize edilmiş grafikler

NVIDIA DLSS 3 yapay zeka destekli grafikler, NVIDIA DLAA görsel kalite geliştirme ve NVIDIA Reflex gecikme azaltma ve AMD FSR 3 gibi performans artırıcı teknolojilerle bu çarpıcı derecede canlı dünyayı hayata geçirin.

Sınırsız kare hızı

Yüksek kare hızı desteği ve gelişmiş görsel akıcılık sayesinde donanımınızın tüm gücünü kullanın ve EVE'in heyecan verici dövüş tarzını tümüyle ortaya çıkarın.

Doku paketi desteği

Desteklenen donanımlarda görsel kaliteyi iyileştiren resmî yüksek çözünürlüklü arka plan doku paketini indirerek Stellar Blade evrenini daha da zenginleştirin.

Kontrol cihazı ve klavye desteği

Kablolu USB bağlantısına sahip bir PlayStation DualSense® kontrol cihazıyla veya tam fare ve klavye desteğiyle maceraya atılın.

Dokunsal geri bildirim

DualSense kontrol cihazının tepkisel titreşimleriyle oyunu hissedin. Zafere giden yolu kılıcınızla yarıp geçerken çatışmaların heyecanını deneyimleyin.

Uyarlanabilir tetikler

DualSense kontrol cihazının uyarlanabilir tetikleriyle hem yıkıcı hem de zarif akrobatik hareketler yapın ve terk edilmiş Dünya'nın teknolojik kalıntılarıyla etkileşime girin.

Stellar Blade sistem gereksinimleri

  Minimum Önerilen
İşlemci Intel Core i5-7600k
AMD Ryzen 5 1600X		 Intel Core i5-8400
AMD Ryzen 5 3600X
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
AMD Radeon RX 580 8GB		 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
AMD Radeon RX 5700 XT
RAM 16 GB 16 GB
DirectX DirectX 12 DirectX 12
Depolama 75 GB 75 GB
İşletim Sistemi Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni

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