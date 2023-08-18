Bir dönemlerin popüler mikroblog platformlarından Tumblr, yepyeni arayüzünü kullanıcılara sundu. Bu arayüz, X'e (Twitter) benzerliği ile dikkat çekiyor.

İlk kez 2007 yılında kullanıma sunulan, o yıllarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ancak sonraki yıllarda özellikle de Twitter (şimdilerde X) nedeniyle popülaritesini yitiren ve en nihayetinde de unutulmaya yüz tutan Tumblr ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Platform, web sürüm için oluşturduğu yepyeni arayüzünü kullanıcıların beğenisine sundu. Tumblr'ın yeni arayüzü, X'in orijinal arayüzünün bir kopyası olarak karşımıza çıktı.

Tumblr'ın gezinti çubuğu, eskiden sağ üst kısımda bulunuyordu. Paylaşım yapmak isteyen kullanıcı, bu gezinti çubugündaki bir seçeneği kullanıyordu. Sol üst kısımda ise arama çubuğu yer alıyordu. Yeni arayüz, tüm bunların yerini değiştirdi ve X'e benzer bir düzen ortaya koydu. Kullanıcılar, Tumblr'da dolaşırken sanki X kullanıyormuş gibi hissedecekler.

Tumblr'ın yeni arayüzü işte böyle görünüyor

Yukarıdaki GIF'te de görebileceğiniz üzere, Tumblr'ın yeni arayüzü kullanıcılara yepyeni ve alıştıkları bir deneyim sunacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak için böyle bir değişiklik yapıldığı ifade ediliyor. Ancak bu tabi görünen neden. Tumblr CEO'su Matt Mullenweg, Kasım 2022'de yaptığı bir açıklamada Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra kullanıcı sayısında artış yaşandığını açıklamıştı. Tumblr, klasik Twitter olmak amacıyla bu tür değişiklikler yapıyor.

X'in web arayüzü şöyle:

Tumblr'ın yeni arayüzünün kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı şimdilik meçhul. İnternet kullanıcılarının X'e alternatif bir platform aradıkları aşikâr ancak bu Tumblr olur mu? İşte bu sorunun cevabını zaman gösterecek ancak Tumblr'ın bir dönem sadece müstehcen içeriklerle dolu bir platform haline dönüştüğü gerçeğini unutmamak gerek. Zamanın neler getireceğini hep birlikte göreceğiz.