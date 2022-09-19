Turcoin Kurucusu, 10 Milyon TL Kefaletle Tahliye Edildi

2018 yılında 1 milyar TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya, 10 milyon TL kefalet ödeyerek tahliye oldu.

Kripto para sektörü, henüz son 2 yıl içindeki popülerliğine ulaşmadan önce Türkiye’de büyük bir dolandırıcılık vakası daha yaşanmıştı. Kocaeli merkezli Turcoin, dijital yeri para üreterek kâr payı dağıtma vaadiyle toplam 1 milyar TL tutarında dolandırıcılığa imza atmıştı. Bugün, henüz devam eden bu dosya hakkında çarpıcı bir haber geldi.

2018 yılında 1 milyar TL topladığı iddia edilen ve şikâyetler üzerine aynı yıl haziran ayında tutuklanan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu ikilisinden Sadun Kaya, 10 milyon TL kefalet ödeyerek tahliye oldu. Bu tahliye ile birlikte 1 milyar TL’lik dolandırıclık dosyasında tutuklu sanık kalmadı. Muhammet Satıroğlu, 500 bin TL kefalet ile geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti.

Ne olmuştu?

Muhammed Satıroğlu (sol) ve Sadun Kaya (sağ)

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Turcoin hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda 2’si tutuklu toplam 37 sanık hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Toplamda 1176 şikâyetçinin olduğu dosyada her bir müşteki için 3’er yıldan 10’ar yıla olmak üzere toplam 3.530’ar yıldan 11.760 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Geçtiğimiz yıl, mahkemede yapılan duruşmada Muhammet Satıroğlu’nun 500 bin TL kefaletle serbest kalmasına hükmedildi. Satıroğlu, belirlenen miktarı ödeyerek serbest kaldı.

4 yıldan uzun süre tutuklu kalan Sadun Kaya ise 16 Eylül Cuma günü 10 milyon TL ödeyerek tahliye edildi. Dava, Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.