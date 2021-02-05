Türk Bilim İnsanı, COVID-19'a Karşı ASC Zerrecik Aşısı Geliş

Boğaziçi Üniversitesi'nde görev alan Prof. Dr. Nesrin Özören, dünyanın ilk ASC mikrokürecik mimarine dayalı COVID-19 aşısını geliştirdi. Özören ve ekibinin umut vadeden aşısı, mayıs ayında FAZ denemelerine başlayacak ve 2022 yılının başlarında piyasaya sürülecek.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibinin geliştirmiş olduğu ASC Zerrecik aşısı, koronavirüse karşı büyük umutlar vadeden aşıların arasına girdi.

Hayvan deneylerinin tamamlandığını ve olumlu sonuçlar alındığını belirten Özören, mayıs ayında FAZ çalışmalarına başlanacağını açıkladı. ASC zerrecik aşısı, oda sıcaklığında bozulmadığı için nakliye sırasında gerekli olan -70 derecedeki buz depolarına ihtiyaç duyulmadan, diğer ülkelere kolay bir şekilde taşınabilecek.

Aşı, alyuvarları harekete geçirerek savunma sistemini tetikliyor

Prof. Dr. Nesrin Özören, ASC Zerrecik aşısının bugüne kadar uygulanmaya başlanan MRNA aşılarından farklı olduğunu, bu aşının dünyada ilk kez ASC protein mikroküreciklerine dayalı platform üzerinde geliştirildiğini açıkladı.

ASC mikroküreciklerinin vücuda mikrop ya da patojen geldiği zaman alyuvarları harekete geçirerek savunma sistemi yarattığını belirten Özören, tetiklenen sistem sayesinde vücudun COVID-19 ile mücadele ettiğini, bu sayede bağışıklık kazanıldığını dile getirdi.

Yapılan açıklamaya göre ASC Zerrecik aşısının FAZ-1 deneylerine Mayıs ayında başlanacak, Kasım - Aralık aylarında ise FAZ-3 denemelerinin bitmesi planlanırken, aşı piyasaya 2022 yılında sürülecek. Risk grubunda bulunan insanlara Çin’den getirilen Sinovac aşısını öneren Özören, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Geldiğimiz noktada Çin menşeili aşının daha güvenli olduğunu görüyoruz. Risk grubundaki insanlarımızın Çin aşısından olmalarını tavsiye ediyorum. Mrna aşılarında RNA molekülü bulunuyor. RNA’yı kontrol edemediğimiz gibi, RNA aşıları vücutta aşırı immün yanıtların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu durum herkes için geçerli olmasa da bazı kişiler de hücre içinde başka mekanizmalara zarar verme riski söz konusu olabilir. Bizim üzerinde çalıştığımız ASC Zerrecik aşısı ise tamamen vücudumuzda bulunan protein üzerinden çalışacak."