  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Türk Bilim İnsanı, COVID-19'a Karşı ASC Zerrecik Aşısı Geliş

Türk Bilim İnsanı, COVID-19'a Karşı Umut Vadeden ASC Zerrecik Aşısı Geliştirdi

3 dk okuma süresi
20
3
2
1
1
Boğaziçi Üniversitesi'nde görev alan Prof. Dr. Nesrin Özören, dünyanın ilk ASC mikrokürecik mimarine dayalı COVID-19 aşısını geliştirdi. Özören ve ekibinin umut vadeden aşısı, mayıs ayında FAZ denemelerine başlayacak ve 2022 yılının başlarında piyasaya sürülecek.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibinin geliştirmiş olduğu ASC Zerrecik aşısı, koronavirüse karşı büyük umutlar vadeden aşıların arasına girdi.

Hayvan deneylerinin tamamlandığını ve olumlu sonuçlar alındığını belirten Özören, mayıs ayında FAZ çalışmalarına başlanacağını açıkladı. ASC zerrecik aşısı, oda sıcaklığında bozulmadığı için nakliye sırasında gerekli olan -70 derecedeki buz depolarına ihtiyaç duyulmadan, diğer ülkelere kolay bir şekilde taşınabilecek. 

Aşı, alyuvarları harekete geçirerek savunma sistemini tetikliyor

Nesrin Özören

Prof. Dr. Nesrin Özören, ASC Zerrecik aşısının bugüne kadar uygulanmaya başlanan MRNA aşılarından farklı olduğunu, bu aşının dünyada ilk kez ASC protein mikroküreciklerine dayalı platform üzerinde geliştirildiğini açıkladı.
İLGİLİ HABER

Cumhurbaşkanı'ndan Yerli Aşı Çalışmalarıyla İlgili Kritik Açıklama: Dünya Genelinde 3. Ülkeyiz

ASC mikroküreciklerinin vücuda mikrop ya da patojen geldiği zaman alyuvarları harekete geçirerek savunma sistemi yarattığını belirten Özören, tetiklenen sistem sayesinde vücudun COVID-19 ile mücadele ettiğini, bu sayede bağışıklık kazanıldığını dile getirdi.

nesrin özören

Yapılan açıklamaya göre ASC Zerrecik aşısının FAZ-1 deneylerine Mayıs ayında başlanacak, Kasım - Aralık aylarında ise FAZ-3 denemelerinin bitmesi planlanırken, aşı piyasaya 2022 yılında sürülecek. Risk grubunda bulunan insanlara Çin’den getirilen Sinovac aşısını öneren Özören, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Geldiğimiz noktada Çin menşeili aşının daha güvenli olduğunu görüyoruz.  Risk grubundaki insanlarımızın  Çin aşısından olmalarını tavsiye ediyorum. Mrna aşılarında RNA molekülü bulunuyor. RNA’yı kontrol edemediğimiz gibi, RNA aşıları vücutta aşırı immün yanıtların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu durum herkes için geçerli olmasa da bazı kişiler de hücre içinde başka mekanizmalara zarar verme riski söz konusu olabilir. Bizim üzerinde çalıştığımız ASC Zerrecik aşısı ise tamamen vücudumuzda bulunan protein üzerinden çalışacak."
İLGİLİ HABER

COVID-19'u En Çok Hangi Yaş Grubunun Yaydığı Açıklandı

Kaynak : https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-yuzde-yuz-milli-mayista-basliyor-6423594
20
3
2
1
1
Emoji İle Tepki Ver
20
3
2
1
1
En Güncel Haberler