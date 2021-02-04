COVID-19'u En Çok Hangi Yaş Grubunun Yaydığı Açıklandı

İngiltere'de, ABD'li bireylerin verilerinden faydalanılarak gerçekleştirilen bir araştırma, COVID-19'u en fazla yayan yaş grubunu ortaya çıkardı. Buna göre iş dünyasının büyük bir bölümünü içine alan 35-49 yaş grubu, salgının yayılmasında en fazla etkiye sahip olan grup.

Imperial College London’daki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, son bir yılın en önemli gündem maddesi olan COVID-19 ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı ve salgının yayılmasında en çok hangi yaş gurubunun etkili olduğunu ortaya koydu.

Şubat-Ekim 2020 döneminde 10 milyonun üzerinde ABD vatandaşı ile gerçekleştirilen çalışmaya göre 20 ila 49 yaş arası kişilerin vakaların yayılmasındaki payı yüzde 72,2 olurken; 35 ila 49 yaş grubu, yüzde 41,1 ile COVID-19’u en fazla yayan yaş grubu oldu.

Koronavirüs vakalarının neredeyse 4'te 3'ü 20-49 yaş kişiler tarafından yayılıyor

ABD’de sağlık yetkilileri, genç yetişkinlerin COVID-19’un yayılmasında en büyük etkenlerden biri olduğunu zaten ifade ediyordu. Imperial College London’ın araştırması da tam olarak bu teoriye odaklanıyordu ki 35 ila 49 yaş grubu arasındaki bireylerin koronavirüsü en çok yayın grup olduğunun tespit edilmesi, bu teoriyi doğrulamış oldu.

Araştırmada bilim insanları, kişilerin cep telefonu verilerini analiz ederek gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını inceledi. Veriler daha sonra COVID-19 vakaları ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırıldı. Sonuç olarak neredeyse her 4 COVID-19 vakasından 3’ünün 20 ila 49 yaş arası kişiler tarafından yayıldığı tespit edildi.

Enfekte olanların yaş ortalaması 46'dan 38'e düştü

Imperial College London tarafından ortaya çıkarılan veriler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileriyle de tutarlılık gösterdi. Bu da araştırma sonuçlarının doğruluğu kanıtlamış oldu. Mart-Ağustos 2020 döneminde koronavirüsü en çok yayan grup 20-29 yaş arası bireyler olurken; enfekte olanların yaş ortalaması 46’dan 38’e düştü.

Imperial College London'dan araştırmanın ortak yazarı olan jeoistatistikçi Dr. Samir Bhatt, elde ettikleri sonuçlarla ilgili olarak “İş hayatı enfeksiyon ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırıyor. İş hayatı için diğer yaş gruplarından daha fazla hareket ettikleri için ve iş dünyasının devam edebilmesi için bu durum ‘çözülmesi zor’ bir durum olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.