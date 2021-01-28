Cumhurbaşkanı'ndan Yerli Aşı Çalışmalarıyla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılmış olduğu TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yerli aşı çalışmaları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Tübitak ile birlikte 17 farklı proje yürütüldüğünü ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke olduğumuzu dile getirdi.

Türkiye’de aşı uygulama çalışmalarına ocak ayının ikinci haftası başlandı ve o günden beri yaklaşık olarak 1 milyon 600 binden fazla kişiye aşı uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü de kısa bir süre içerisinde yüz binlerce insana aşı uygulaması yapmayı başaran Türkiye’ye övgülerde bulunmuştu.

Aşı uygulamalarına hızla devam edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde aşı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin ABD ve Çin’den sonra en çok aşı projesi yürüten 3. ülke haline geldiğini ve yerli aşı çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.

Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile aşı ve ilaç geliştirmeye yönelik 17 farklı proje yürüttüklerini ve üç aşının son derece olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Bugüne kadar onaylanan aşılardan daha efektif bir yerli aşı üzerinde çalışıldığını dile getiren Erdoğan, yakın zamanda faz çalışmalarına başlanacağını ve üretim onayı alan firmaların aşı geliştirme süreçlerine dahil olacağını belirtti.

Erdoğan, Sinovac’ın geliştirmiş olduğu COVID-19 aşısının ülkemizde hızlı ve etkili bir biçimde yaygınlaştırıldığını dile getirirken, sadece Çin’den getirilen aşıyla değil, yerel aşılarla birlikte uluslararası kapsamda Türkiye’yi öne çıkarmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeler yer aldı; “Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Mevcut inaktif aşılarından daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah kendi aşısını tasarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz. Türkiye'yi kendi vatandaşlarımız yanında dünyadaki tüm bilim insanları için de bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.”