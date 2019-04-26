Şaşırtan Araştırma: Dilde Koku Algılayıcılar Bulunuyor

Uzun yıllardır bu alandaki çalışmalarını sürdüren Dr. Hakan Özdener, ekibiyle birlikte yürüttüğü araştırmalar sonucunda insan diliyle ilgili yepyeni bir işlev keşfetti. Araştırma, insan dilinde bulunan tat alma dokularına ek olarak koku algılayıcıların da bulunduğunu gösteriyor.

Yapılan yeni bir araştırma, insan vücuduyla ilgili ilginç bir işlevi ortaya koydu. Monell Center'da çalışmalarını sürdüren bir ekip, dilimizdeki tat alma dokularının aynı zamanda koku algılayıcılara da sahip olduğunu duyurdu.

Bahsi geçen araştırma ekibinin içinde olan Dr. Hakan Özdener, koku moleküllerinin tat algısı üzerindeki etkisini açıklarken bu araştırmanın oldukça faydalı olacağını söylüyor. Araştırmanın diyabete de faydası olabileceğini belirten Özdener'in açıklaması şöyle:

"Bu araştırma; yeme alışkanlıklarından kaynaklanan, aşırı tuz, şeker ve yağ tüketimine bağlı obezite ve diyabet türü hastalıkların üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek koku bazlı tat değiştiricilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayabilir."

Özdener, bilinen birçok gerçeği değiştirecek olan bu araştırmaya başlama kararını oğlunun ilginç bir sorusu üzerine almış. 12 yaşındaki oğlunun yılanların koku almak için dillerini uzatmalarına gerek olup olmadığını sorması üzerine Monell Center'da çalışmalara başlayan Özdener ve ekibi, kokular ile tatların nasıl bir etkileşime girdiğini saptayarak bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.