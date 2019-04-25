Bilim İnsanları, 'Transparan' İnsan Organları Üretti

Bilim insanlarının yaptığı son çalışmalarda, fare ve insan organları transparan olarak üretildi.

Almanya’da yapılan araştırmalarda, 3 boyutlu organ basılmasını sağlayan teknolojinin transparan organ basılması için kullanılabileceği ortaya çıktı.

Münih’te Ali Ertürk adlı bir bilim insanının Ludwig Maximillians Üniversitesi’nde yürüttüğü çalışmalar sonucu, özel bir solüsyonun beyin ve böbrek gibi organlar transparan hale getirdiği belirtildi.

Bu organlar daha sonra lazerler ile tarandı ve bir mikroskopla incelendi. Bu incelemelerde organın yapısı, kan damarları ve her bir hücrenin spesifik konumu da dahil olmak üzere tespit edildi.

Bu yöntem sayesinde organları bire bir aynı şekilde modelleyebilen bilim insanları, 3 boyutlu baskı ile fonksiyonel organlar oluşturdu. Bu organların yapımında kök hücreler kullanıldı ve hücrelerin doğru konumlara yerleşmesi sağlandı.

Endüstride 3 boyutlu baskı sık sık kullanılan bir yedek üretme yöntemi olsa da henüz organların fonksiyonel olarak basılması beklenen seviyede gerçekleştirilemiyor. Ertürk’ün keşfi ileride bu çalışmalar için önemli bir atılım olacak ve organların doğru hücre dokusuyla üretilmesini sağlayacak.

Ali Ertürk’ün ekibi şimdi yeni bir yol haritası oluşturdu. Ertürk, önümüzdeki 2-3 yıl içinde pankreas, 5-6 yıl içinde de böbrek yapmayı amaçladıklarını söylüyor. Araştırmacılara göre 5-10 yıl içerisinde biyobaskıyla üretilen organlar, hayvanlarda klinik testler için hazır olacak.