Küresel çapta önde gelen hava yolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, uçak filosunu genişletmek için Airbus ile görüştü. Tam 355 uçak için görüşme sağlayan THY, şimdiye kadarki en büyük siparişini gerçekleştirmiş olacak.

Önde gelen hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir görüşme sağladı. 355 uçaklık tarihinin en büyük siparişini gerçekleştirecek olan THY, bu sipariş ile hâlihazırda 435 uçak barındıran filosunu daha da genişletecek.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz mayıs ayında 10 yıl içinde 600 yeni uçak alımı için yaptığı planı paylaşmıştı. Şimdi ise bu plan hakkında konuşmak için Airbus yetkilileri ile bir görüşme sağlandı.

THY, filosunda şu an 435 uçak barındırıyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın İstanbul'da Airbus ile yaptığı görüşmede, 10 adet A350-900 model numaralı uçak satın alınmasına karar verildi. Bu uçaklara ek olarak 75 adet A350-900, 15 adet A350-1000, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplamda 355 uçağın satın alınmasına ilişkin planlar ele alındı.

Sadece Airbus ile değil, aynı zamanda Rolls-Royce ile görüşme sağlandı. Ahmet Bolat, A350 uçaklarının motor bakım hizmetleri ve yedek motor teminleri için dünyaca ünlü motor üreticisi Rolls-Royce'un yetkilileri ile bu teminler için görüşme gerçekleştirdi. Eğer bu alım gerçekleşirse, THY kendi tarihinde en büyük uçak siparişini gerçekleştirmiş olacak.