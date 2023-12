Daha önce Lionel Messi'den Morgan Freeman'a kadar birçok ünlüyle çalışan Türk Hava Yolları, Margot Robbie ile görüştüğünü açıkladı. Şirketin Avustralya rotası için reklam yüz olması planlanan Robbie, Türkiye'yi de gezecek.

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), geçmişte birçok ünlü ismi içeren reklam kampanyalarıyla karşımıza çıkmıştı. Kobe Bryant, Didier Drogba, Lionel Messi gibi büyük sporcular, Morgan Freeman ve Kevin Costner gibi aktörler de dahil farklı alanlardan birçok dünyaca ünlü isim bu reklamlarda yer almıştı.

THY, şimdi ise bir başka ünlüyle iş birliğine gitme kararı aldı. Ekonomim’in aktardığına göre şirketin yeni reklam yüzü, Avustralyalı oyuncu Margot Robbie olacak.

Robbie, Türkiye’yi ziyaret edecek ve Göbeklitepe gibi yerleri gezecek

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Margot Robbie ile görüştüklerini belirtti. Bolat, açıklamalarında 15-25 Mart 2024’te Avustralya’ya uçmaya başlayacaklarını ve Robbie’yi Göbeklitepe gibi yerlerde gezdireceklerini ifade etti:

“15-25 Mart 2024 tarihleri arasında Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yerde gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek.”

Türk Hava Yolları, tıpkı önceki ortaklıklarında olduğu gibi Margot Robbie’yle de uluslararası pazarda marka imajını güçlendirmeyi amaçlayacak ve Avustralya rotasına dikkat çekmeye çalışacak.

Şu sıralarda dünyanın en ünlü oyuncularından biri olan Margot Robbie, birçok popüler filmle karşımıza çıkmıştı. Ünlü aktrisi en son 1,4 milyar dolar hasılat yapan Barbie filminde başrolde görmüştük. Bunun dışında Once Upon a Time in Hollywood, The Wolf of Wall Street, Bombshell, Suicide Squad, I, Tonya gibi popüler filmlerde de oynamıştı. Bombshell ve I, Tonya ile Oscar adayı da olmayı başarmıştı.