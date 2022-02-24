Türk Markalar, Ukrayna'daki Mağazalarını Kapatmaya Başladı

Ukrayna'da hizmet vermekte olan LC Waikiki, Colin's ve English Home gibi Türk markaları, güvenlik gerekçesiyle şube kapatmaya başladı. Rusya'nın saldırıları nedeniyle kapatılan mağaza sayısının 200 civarında olduğu bildiriliyor.

Gece saatlerinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye etkisi daha ilk saatlerden kendini göstermeye başladı. Ukrayna'da hizmet vermekte olan Türk markalar, güvenlik gerekçeleri nedeniyle şubelerini kapatmaya başladı. Edinilen bilgilere göre an itibarıyla Ukrayna'da kapatılan mağaza sayısı 200'ü geçti.

Gelişmelere yakından baktığımızda; Ukrayna'daki şubelerini kapatan markalar arasında LC Waikiki, Colin’s ve English Home gibi dev şirketlerin de olduğunu görüyoruz. Üstelik savaş hali, şirketlerin geleceğe yönelik planlarını tökezletmiş durumda. Edinilen bilgilere göre Ukrayna'da hizmet veren Türk markaları, ülkede açmayı planladıkları yeni şubeleri. doğal olarak askıya aldılar.

Kriz, yalnızca bu markalardan ibaret olmayacak gibi görünüyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Türkiye merkezli diğer perakende devlerinin de benzer kararlar almak üzere oldukları ifade ediliyor. Bu şirketlerin de geleceğe yönelik planlarının askıya alındığı ifade ediliyor.

Bu arada; Türk markalar için Ukrayna pazarının çok önemli olduğunu hatırlatalım. Örneğin; LC Waikiki, Ukrayna'da en çok mağaza bulunduran markalardan biri. Ülkenin dört bir yanına yayılan LC Waikiki, Ukrayna'da 50'den fazla şubeye sahip. Benzer bir şekilde Colin’s de bu konuda önde gelen markalardan. Colin’s'in Ukrayna'daki şube sayısı 70 civarında. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, Ukrayna'nın Türkiye için ne kadar önemli bir ihraç ülkesi olduğunu görmezden gelemeyiz. Dileriz Rusya'nın saldırıları bir an önce durur ve tüm dünya, olaylar daha fazla büyümeden sakinleşir...