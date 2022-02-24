Twitter, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın patlak verdiği ilk anlarda tepki çeken bir hamle yaptı. Ukrayna'dan görüntü paylaşan Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) analistlerinin hesaplarını kapatan Twitter, daha sonra geri adım attı ve özür diledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın patlak verdiği sıralarda dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Twitter, Ukrayna'dan görüntü paylaşan hesapları aniden engellemeye başladı. Bu durum hem Ukraynalılar hem de gündemi takip etmeye çalışan Twitter kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. Zira engellenen hesaplar, halka açık kaynaklardan veri toplayarak paylaşım yapan OSINT analistlerinin hesaplarıydı.

Yaşanan olayın tepki toplaması üzerine Twitter cephesinden bazı açıklamalar yapıldı. Twitter sözcüsü Elizabeth Busby tarafından yapılan ilk açıklamalarda, "Politikalarımızı ihlal eden yeni ortaya çıkan anlatıları proaktif olarak izliyoruz ve bu durumda hatalı bir dizi hesap üzerinde yaptırım eylemi gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızla gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba erişimi yeniden etkinleştirdik. Hataların koordineli bir bot kampanyası veya toplu raporlamanın sonucu olduğu iddiaları doğru değil." ifadelerine yer verilmişti.

Benzer olayların yaşanmaması için detaylı açıklama yapıldı

Hesap kapatmalarının yanlışlıkla yapıldığını kabul eden Twitter yetkilileri, benzer bir durumun bir daha yaşanmaması için de Ukraynaca hazırladıkları bir flood yayınladılar. Bu floodda hesap güvenliklerinin nasıl sağlanacağı ile hem otomatik yazılımların hem de moderatörlerin filtresine takılmamak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Açık Kaynak İstihbaratı olarak da bilinen OSINT kapsamında paylaşımlar yapan isimlerden bir tanesi de Oliver Alexander'dı. Bölgeden görüntü paylaşan Alexander'ın hesabı bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı. Alexander, hesabının askıya alınmasına ilişkin net bir bilgi edinemediğini söyledi.