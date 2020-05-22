Bluetooth ile Sosyal Mesafe İhlalini Algılayan Uygulama

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere sosyal mesafe ihlalini algılayan cep telefonu uygulaması, Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nurettin Güneş tarafından geliştirildi.

Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Nurettin Güneş, Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere sosyal mesafe ihlalini algılayan cep telefonu uygulaması geliştirdi.

Sesli sinyal vererek sosyal mesafeyi korumayı amaçlayan uygulama bluetooth ile çalışıyor. İnternet ve ek donanıma ihtiyaç duymadan çalışan uygulama, özellikle sahada virüsle mücadele eden filyasyon ekiplerinin işini kolaylaştırmak hedefleniyor. AA muhabirine açıklama yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Nurettin Güneş, salgın başladıktan sonra katkı verebilecekleri bir konuda çalışmak istediklerini belirtti.

Güneş, virüsle mücadele eden yetkililerin ve personelin yükünü de hafifletmeyi amaçladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Bizim belirlediğimiz sınır 2,5 metre, bu mesafeyi aştığınızda cep telefonu öterek size sinyal veriyor ve uzaklaşmanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu sayede hem bir farkındalık oluşturup hem de insanlar mesafesini daha kolay takip edebilir, böylece pandeminin yayılmasını engellemiş olabiliriz diye düşündüm. Bu bir yazılım, yazdıkça yeni fırsatlar ortaya çıkıyor.

Bir sonraki adımımız da şu; sosyal mesafeyi takip edelim insanları uyaralım ama bunların kaydını da tutalım. Bu uygulamayı kullanan bir kişide virüs çıktığında geriye dönük olarak takip edebilelim, daha önce kimlerle temas etmiş, bunları da programa dahil ettik. Bizim programımız bir ortamda birine 2,5 metreden daha fazla yaklaştığınız zaman size işaret veriyor. Hasta olan bir kişinin daha önce nerede, kaç kişiyle mesafe ihlali yaptığını görebiliyoruz."

Kayıtlar Sadece Kullanıcının Cep Telefonunda Bulunuyor

Dünyada buna benzer başka projelerin de bulunduğunu söyleyen Güneş, bunların kolye, bileklik, kemer tokası şeklinde olduğunu belirterek, "Bunlar bir sinyal yayıyorlar, bunu da cep telefonuna alıp bildirimlerde bulunabiliyorsunuz ama biz ekstra bir donanıma gerek kalmasın, herkes bunu telefonunda kullanabilsin diye uğraştık ve bu programı geliştirdik." dedi.

Mahremiyet için sistemde kayıtların sadece kullanıcının cep telefonunda tutulduğunu söyleyen Güneş, bilgilerin internette ya da herhangi bir yerde saklanmadığını ifade etti. Kişinin daha önce kimlerle temas ettiği gibi bilgileri ihtiyaç halinde yetkililerin kullanıcının telefonundan görebileceğini belirten Güneş, ayrıca prototip halinde olan yazılımın, testlerin ardından uygulama marketlerinden indirilebileceğini söyledi.

Okul müdürü Hüseyin Er, meslek liselerinin salgın sürecinde üretime büyük katkı yaptığını belirterek, "Okulumuzda cerrahi maske üretimi de yapıyoruz. Salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için Ar-Ge bölümünde proje üretmeye devam edeceğiz. Öğrenciler okulda değil ancak öğretmenlerimiz üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.