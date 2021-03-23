Türk Telekom 4,5 Gbps'i Aşarak 5G Dünya Rekoru Kırdı

Nokia ile iş birliği gerçekleştiren Türk Telekom, 4,5 Gbps barajını geçerek mmWave 5G'de dünya rekoru kırdı. Bu hızın 5G kullanıcılara sunulduğunda ne seviyede olacağı ise elbette ki şu an için bilinmiyor.

Yeni nesil kablosuz telekomünikasyon teknolojisi 5G henüz ülkemizde halka açık bir şekilde kullanıma sunulmamış olsa da Türkiye’de hizmet vermekte olan operatörlerin 5G çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden Türk Telekom, Nokia ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği testlerde 5G altyapısı ile 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Yapılan açıklamalara göre Türk Telekom, Türkiye’de 'milimetre dalga' (mmWave) 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla deneyen ilk operatör oldu. Söz konusu testler, Türk Telekom’un Ankara Genel Müdürlük Binası’ndaki İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türk Telekom, Snapdragon X55 modemli bir telefon ile 4.5 Gbps üzeri 5G hızına ulaştı

Türk Telekom, test sırasında 5G mmWave ile 8 adet 100MHz’lik bant genişliğine sahip taşıyıcı ile tek telefon üzerinden şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek 5G hızına ulaşmayı başardı. Testlerde 3GPP Standartları ile uyumlu olan 8 taşıyıcı destekli Qualcomm’un Snapdragon X55 5G mmWave modemine sahip bir 5G akıllı telefonla 4.5 Gbps üzeri hızlara çıkıldı.

Söz konusu rekor ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şu ifadeleri kullandı:

“Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G’nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor.

Güçlü fiber altyapımızla Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olarak, bu teknoloji ile ilgili önemli bir deneyimi daha rekorla sonuçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün olduğu gibi, gelecekte de ülkemizde, tüm yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan ise ortaya koydukları başarı ile ilgili olarak, “Türk Telekom ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığımızla, bugün sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için bir başka önemli kilometre taşına daha imza attık. Nokia'nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, Nokia'nın 5G ve inovasyon alanlarındaki liderliğinin bir kanıtıdır” şeklinde konuştu.