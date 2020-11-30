Ortak altyapı konusunda tüm operatörlere çağrıda bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bu hata daha önce mobilde yapıldı. Tekrar aynı hataya düşmememiz lazım" ifadelerini kullandı.

AA’nın “İş Dünyası Söyleşileri” adlı programına konuk olan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bir süredir dillendirilen “ortak altyapı” konusuyla ilgili olarak tüm operatörlere çağrıda bulundu ve “Hepimiz ayrı ayrı yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim. Gidilmiş yerlere mükerrer gitmeyelim, gidilmemiş yerlere beraber gidelim.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine Türk Telekom’un yatırımları ile başlayan Önal, son 15 yılda 17,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederken, “Yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pandemi ile tetiklenen kesintisiz iletişim ihtiyacı yatırım iştahımızı artırıyor. Daha önemlisi, gelirlerimizdeki artış bizi iştahlı hale getiriyor. Bu kapsamda Türk Telekom'un 2021'de de büyüme hikayesine devam edeceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Türk Telekom, internet altyapısına 15 yılda 17,2 milyar dolar yatırım yaptı"

Ortak altyapı ile ilgili olarak Türkiye’de hizmet vermekte olan tüm operatörlerin baz istasyonlarına fiber altyapı götürülmesi noktasında hizmet vermeye hazır olduklarını aktaran Önal, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mükerrer yatırımların önüne geçebilmek için tüm oyuncuların mutabakatıyla imzalanan Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama Protokolü var. Bu protokol ve buna imza atan herkes ortada. Bu protokole bağlılığımızı tekrar ilan ediyorum, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Türk Telekom özelleştirmeyle beraber, ülkenin sahipliğindeki bir altyapının hem kullanım hem de geliştirme hakkını aldı.

Buraya da 15 yılda 17,2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Türk Telekom'un bu kadar yatırım yaptığı bir yerde, sadece satın alma gücünün yüksek ve nüfusun yoğun olduğu 'Kadıköy'de Moda'da, Ankara'da Kızılay'da altyapıyı açmanı istiyorum' şeklindeki seçki talepler akla, izaha, ticarete, mantığa uygun değil.

"Türk Telekom CEO'su: Biz üzerimize düşeni yaptık"

Bu tür uygunluklardan yoksun teklifleri yapıp, sonra "Türk Telekom ortak altyapıya çok da hazır değil' şeklinde yakıştırma yapılmasını biraz maksatlı görüyorum doğrusu. Biz ülkenin fiberleşmesi ve 5G ile tanışması için üzerimize düşeni her zaman yaptık. Diğer operatörlerle de ortak yola çıkmaya her zaman hazırız. Bunun için imzaya gerek yok, sözü yeter.

Biz yıllardan beri ülkenin en karlı yerine de 1 tane abonenin olduğu yere de gideceğiz, siz benden 'Ankara Kızılayı açmanı istiyorum' diyeceksiniz. Bunun hiçbir ticari tarafı yok. Kaldı ki şu anda altyapımızdan abonelik yapabiliyorlar. Diğer operatörlerin fiber dahil altyapımızdan yaklaşık 3,1 milyon abonelikleri var."

"Bu hata daha önce mobilde yapıldı. Tekrar aynı hataya düşmememiz lazım."

Altyapı yatırımları dövize endeksli olduğundan mükerrer yatırımlardan uzak durulması gerektiğini, Türk Telekom'un altyapısının bulunduğu yere başka bir operatörün, başka bir operatörün altyapı kurduğu yere de Türk Telekom'un tekrar yatırım yapmasına gerek olmadığını ifade eden Önal, şu şekilde devam etti:

“Bu hata daha önce mobilde yapıldı. Tekrar aynı hataya düşmememiz lazım. Hepimiz ayrı ayrı yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim. Gidilmiş yerlere mükerrer gitmeyelim, gidilmemiş yerlere beraber gidelim.

Türk Telekom'dan bir şey isterken de biraz ticari, insaflı, izahlı olsun. Hem fiyatlar eski olacak, hem sadece seçki yerlere gitmek isteyeceksin, ondan sonra da 'Türk Telekom altyapıyı kullandırmıyor' diyeceksin, bu çok iyi niyetli değil."