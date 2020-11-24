Türkiye'de İnternet Fiyatının Ortalama Maaşa Oranı Ne Kadar?

NetCredit tarafından paylaşılan infografikler, hangi ülkede internet erişimi için ortalama ne kadar ücret ödendiğini ve internet fiyatlarının ortalama maaşa oranını ortaya koyuyor. Söz konusu infografikler, Türkiye'de 10 Mbps internet fiyatının ortalama maaşın ne kadarına denk geldiğini de gösteriyor.

Dünya Bankası’nın ülkelerin ortalama maaşlarına ilişkin verilerinden faydalanarak ülkelerin 10 Mbps geniş bant internet fiyatlarını ve fiyatların maaşlara oranını ortaya çıkaran NetCredit, son derece dikkat çekici veriler paylaştı.

Birleşmiş Milletler, 2016 yılında internet erişimini temel insan haklarından biri olarak ilan etse de tıpkı içilebilir su, gıda ve sağlık hizmetlerinde olduğu internete erişimin ‘uygunluğu’ da insanların yaşamış oldukları ülkelere göre değişiklik gösteriyor.

Ülkelere göre ortalama 10 Mbps geniş bant internet fiyatları

Kıta bazında internet erişim ücretlerine baktığımızda Avrupa kıtasının, internete erişimin en “uygun fiyatlı” olduğu kıta olduğunu görüyoruz. ABD, internet fiyatları konusunda Avrupa kıtasıyla benzer seviyede olmasına rağmen Amerika kıtasının geneline baktığımızda ücretlerin Avrupa’ya kıyasla yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz.

Paylaşılan infografiğe göre Türkiye’de 10 Mbps internetin ortalama fiyatı 15,37 dolar. Buna göre Türkiye’de internet, Avrupa ülkelerine kıyasla pahalı olsa da Amerika, Afrika ve Asya kıtalarının geneline göre uygun fiyatlı durumda.

Ülkelerin 10 Mbps geniş bant internet fiyatlarının ortalama maaşlara oranı

İnternet fiyatlarının ülkelerin ortalama maaşlarına oranını gösteren diğer infografiğe baktığımızda ise Amerika kıtasının yine Avrupa kıtasının gerisinde kaldığını, ancak ABD’nin yıllık maaş ortalamasına kıyasla internete Avrupa’nın pek çok ülkesinden çok daha uygun fiyatlı eriştiğini görüyoruz.

Verilere göre Türkiye’de 10 Mbps internete erişim için ortalama maaşın yüzde 2,13’ü kadar ödeme yapmak gerekiyor. Bu oran, Avrupa ve ABD ile karşılaştırıldığında yüksek olsa da Orta Doğu ülkelerinin büyük çoğunluğunun altında bulunuyor.