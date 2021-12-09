Türkiye’nin en köklü internet servis sağlayıcısı Türk telekom, 16 Mbps’den 100 Mbps’ye kadar değişen internet tarifelerine zam yaptı. Taahhütlü paketlerin aylık ücretleri 105 TL ila 165 TL arasında değişiyor.

Özellikle 2018’de Adil Kullanım Kotası’nın kaldırılması ile daha rekabetçi bir ortama dönüşen internet servis sektöründe tüketicilerin karşısında pek çok seçenek var, ancak fiyatlar artık cepleri yakıyor. Tüketici haklarına göre en fazla 12 ay geçerli olabilen, ancak çoğu firmanın 24 ay sözleşmeyle daha avantajlı fiyatlar sunduğu paketler bile yüksek fiyatlara ulaştı.

Üstelik bu durum, Türkiye’nin en köklü servis sağlayıcısı Türk Telekom için de geçerli. Sözleşmeli tarife fiyatlarını güncelleyen şirket; 16 Mbps’den başlayıp maksimum 100 Mbps hız verilen 5 paketinin tümünde fiyat güncellemesine gitti.

Türk Telekom’un yeni internet fiyatları:

16 Mbps: 105 TL Eski fiyat: 89,90 TL

24 Mbps: 119 TL Eski fiyat: 99,90 TL

35 Mbps: 134 TL Eski fiyat: 109,90 TL

50 Mbps: 149 TL Eski fiyat: 124,90 TL

100 Mbps: 165 TL Eski fiyat: 154,90 TL



Yukarıdaki fiyatlar artık yeni Türk Telekom abonesi olacaklar için geçerli. Mevcut kullanıcılar, sözleşmelerinin sonuna dek anlaşma imzaladıkları fiyatlar üzerinden hizmet almaya devam edecekler. Ancak hizmet süresi dolunca yeni sözleşme imzalanmadıysa, tarifenin sözleşmesiniz ve güncel fiyatı uygulanıyor. Bu tutar da kullanıcıların yaptıkları geri bildirimlere göre 250 TL/ay seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ayrıca Türk Telekom, ilk ay ücretsiz kampanyasını yeni fiyatlarla birlikte devam ettiriyor. Nitekim paketlerin fiyat performans oranı, aynı seviyedeki fiyatlara daha yüksek hızlar sunan servis sağlayıcılar varken mevcut Türk Telekom kullanıcıları bu duruma tepki gösterebilir.