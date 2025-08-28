Türkiye’de internet altyapısına yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Fiber ağların genişlemesiyle birlikte yüksek hızlı internet erişimi her geçen yıl daha fazla haneye ulaşıyor. Türk Telekom’un imtiyaz süresine ilişkin son gelişmeler ise bu alandaki hedefleri yeniden gündeme taşıdı. Şirketin açıkladığı güncel veriler, kaç haneye gigabit hız ulaştırıldığını ortaya koydu.

Türk Telekom, sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesinin 2050 yılına kadar uzatıldığını ve bu süreçte Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar doğrudan katkı sağlayacağını duyurdu. Şirket fiber altyapı yatırımlarıyla birlikte yüksek hızda internet erişimini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, imtiyaz sözleşmesinin 2026’da sona erecekken 2050’ye kadar uzatıldığını belirterek, bu süre içinde yapılacak yatırımların dijital dönüşüm sürecini hızlandıracağını ifade etti. Önal, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 11,5 milyon haneye 1 Gbps erişim imkânı sunduklarını açıkladı. Ortalama bağlantı hızının ise 383 Mbps seviyesine ulaştığını açıkladı.

33,8 milyon haneye fiber erişim sağlandı

Fiber ağ yatırımlarına dikkat çeken Önal, şirketin fiber uzunluğunun 506 bin kilometreyi aştığını aktardı. Fiber altyapı kapsamında 33,8 milyon haneye erişim sağlanırken, 2030 yılı hedefleri arasında 37 milyon haneye ulaşmak ve abone sayısını 17 milyona çıkarmak yer alıyor. Aynı zamanda ortalama hızın 7 kat artırılması hedefleniyor

Türk Telekom’un açıklamalarına göre imtiyaz süresinin uzatılması, hem Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri hem de 5G gibi yeni teknolojilerin altyapısının güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde yatırımlarını hız kesmeden sürdürecek.